Пройдет первое в мире испытание антитела на пациентах с коронавирусом

Экспериментальная терапия, LY-CoV555, представляет собой антитело, направленное против вирусных белковых структур шиповидной формы. Антитело, присоединяясь к вирусу, не дает ему прикрепляться к клеткам хозяина.

Антитело выделили из образца крови, взятого у одного из первых пациентов в США. В лабораторных исследованиях антитело показало способность связываться с шипами на поверхности коронавируса. Однако, опасаются ученые, использование антител грозит развитием антителозависимого усиления инфекции (связывание вируса с антителами усиливает его проникновение в клетки хозяина).