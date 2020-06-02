Пройдет первое в мире испытание антитела на пациентах с коронавирусом

Компания Eli Lilly начала испытания антитела как нового лекарства против COVID-19. Как отмечает The Daily Mail, специалисты намерены оценить безопасность и переносимость препарата у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Результаты ожидаются к концу июня. Это первое испытание подобного средства на людях, передает MEDdaily.
Экспериментальная терапия, LY-CoV555, представляет собой антитело, направленное против вирусных белковых структур шиповидной формы. Антитело, присоединяясь к вирусу, не дает ему прикрепляться к клеткам хозяина.
Антитело выделили из образца крови, взятого у одного из первых пациентов в США. В лабораторных исследованиях антитело показало способность связываться с шипами на поверхности коронавируса. Однако, опасаются ученые, использование антител грозит развитием антителозависимого усиления инфекции (связывание вируса с антителами усиливает его проникновение в клетки хозяина).