Вт, 2.06.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель

Президент отозвала посла Эстонии в Финляндии

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Маттиас Таммет / канцелярия президента

Президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, который более двух лет назад вручил свои верительные грамоты президенту Финляндии.

Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, сообщается в обнародованном во вторник на сайте канцелярии президента решении.

По словам пресс-секретаря МИД, президент отозвала Тийдо по его собственному желанию.

Тийдо вручил свои верительные грамоты президенту Финляндии в сентябре 2018 года.

Тийдо в 2000 году приступил к работе в МИД в качестве вице-канцлера по вопросам прессы и политики, затем он работал вице-канцлером по политике безопасности, был послом Эстонии при НАТО и вице-канцлером по политическим вопросам. В качестве посла Тийдо представлял Эстонию в комитете по политике и безопасности ЕС, в период 2008-2012 он был нерезидирующим послом в Афганистане.

До назначения послом в Финляндии Тийдо был послом в Польше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ