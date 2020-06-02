Президент отозвала посла Эстонии в Финляндии

Президент Керсти Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, который более двух лет назад вручил свои верительные грамоты президенту Финляндии.
Кальюлайд отозвала посла Эстонии в Финляндии Харри Тийдо, сообщается в обнародованном во вторник на сайте канцелярии президента решении.
По словам пресс-секретаря МИД, президент отозвала Тийдо по его собственному желанию.
Тийдо вручил свои верительные грамоты президенту Финляндии в сентябре 2018 года.
Тийдо в 2000 году приступил к работе в МИД в качестве вице-канцлера по вопросам прессы и политики, затем он работал вице-канцлером по политике безопасности, был послом Эстонии при НАТО и вице-канцлером по политическим вопросам. В качестве посла Тийдо представлял Эстонию в комитете по политике и безопасности ЕС, в период 2008-2012 он был нерезидирующим послом в Афганистане.
До назначения послом в Финляндии Тийдо был послом в Польше.