Президент отозвала посла Эстонии в Финляндии

Тийдо в 2000 году приступил к работе в МИД в качестве вице-канцлера по вопросам прессы и политики, затем он работал вице-канцлером по политике безопасности, был послом Эстонии при НАТО и вице-канцлером по политическим вопросам. В качестве посла Тийдо представлял Эстонию в комитете по политике и безопасности ЕС, в период 2008-2012 он был нерезидирующим послом в Афганистане.