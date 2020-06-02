Беременная женщина скончалась по дороге в больницу: подробности трагедии

Инцидент был необычным, и важно было спасти беременную женщину. И все же произошла череда неудач. Член правления AS Karell Kiirabi Ленне Рятсеп сказала, что сначала задействовали обе находившиеся поблизости медицинские бригады, но ни одна из них не смогла принять вызов.

«Медицинская бригада Тапа была занята. Медицинская бригада Йыхви также выехала на вызов высокого приоритета», - сказал Рятсеп.

В конце концов на место приехали две машины со станции скорой помощи Раквере, также отреагировал на вызов и направился в сторону Раквере реанимобиль из Таллинна.

«Бригада реанимобиля проконсультировалась с врачом из Северо-Эстонской региональной больницы, который руководил, консультировал и помогал бригаде на месте происшествия», - сказала Ленне Рятсеп. Член совета скорой помощи Karell Kiirabi сказала, что был задействован ресурс скорой помощи всего региона.

Спасти жизни женщины и плода не удалось, они умерли по дороге в больницу.

Руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев отказался уточнить детали произошедшего. Тело женщины отвезли на вскрытие, где выясняется причина смерти.

Ленне Рятсеп сказала, что поскольку случай был выходящим из ряда вон, шести членам бригады была предложена психологическая поддержка и консультации. «Люди находятся под наблюдением. Это точно так же травмирует бригаду, как и любого человека, который бы отреагировал на это событие», - сказала Рятсеп.

Семье, где есть ребенок, кризисную помощь до сих пор не предложили. Руководитель социального отдела раквереской горуправы Керсти Суун-Декет сказала, что в горуправу в пятницу еще не поступила информации об этом происшествии. «Мы свяжемся с семьей и при первой возможности предложим им помощь», - пообещала Суун-Декет.

Сказать, сколько в Эстонии аналогичных случаев, глава отдела коммуникаций Министерства социальных дел Оскар Лепик не смог. «Такая статистика не собирается, но подобных случаев скорее немного», - сказал Лепик.