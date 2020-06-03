Фотография Давида Самойлова и Зиновия Гердта авторства Виктора Перелыгина. ФОТО: Эдуард Теэ

Перелыгин отмечает, что Давиду Самойлову в Пярну хорошо работалось, но он стремился в Москву, а из Москвы через неделю с удовольствием приезжал в Пярну. «Он говорил, что в Москве работает, как учреждение: кто-то позвонил, что-то спросил, приехали киношники, приехали эти, приехали другие — невозможно работать, а здесь я своим временем полностью располагаю. Планировать работу невозможно, переводы, конечно, он мог планировать, а что касается стихов, он говорил, что стихи должны рождаться в движении, а вот поэма рождается за столом. Сколько поэтических вечеров было здесь, в Пярну, публикой он завладевал ну просто с первой минуты, с удовольствием его слушали...» — вспоминает он со вздохом. В такой момент осознаешь, что для многих влюбленных в поэзию Самойлова сам поэт — фигура довольно абстрактная и даже несколько мифологическая, но некоторые из собравшихся в этот прекрасный летний день в Пярну со светлой печалью вспоминают ушедшего друга.

«У меня такое впечатление, что он сейчас здесь, — говорит Перелыгин после длинной паузы. — Понимаете, это настолько... Самое главное — ничто не планировалось, просто жизнь текла, он гулял здесь по улице Калеви, теперь Рюйтли, в театр ходили. Последний раз он в церкви был на столетие Бориса Пастернака. Они заказывали панихиду по Пастернаку. Я там тоже несколько кадров сделал и заметил, что у него слезы на глазах были. Пастернака он очень любил».

Дом, в котором жил Давид Самойлов. ФОТО: Эдуард Теэ

Друг и сосед Давида Самойлова предприниматель Сулев Лаанпере, который в те годы жил на улице Эспланди, бывшей Комсомоли, говорит, что поэт был прекрасным человеком. «Если бы он не был таким, каким был, вряд ли мы были бы друзьями. Про его поэзию я не буду говорить, потому что тут я не знаток, но его понимание мира, общества, взаимоотношений между людьми и народами говорило об очень хорошем образовании и очень хорошем воспитании. Прекрасный сосед и друг», — вспоминает он.

Судьбоносная прогулка по улице Тооминга

Математик Яак Кянд лично знаком с Давидом Самойловым не был, но судьба распорядилась так, что именно он стал связующим звеном между наследием Самойлова и эстонской литературой. Кянд переводит стихи Самойлова уже семь лет, и за это время подарил эстонскому читателю около полусотни его стихотворений. Переводы Кянда особенно примечательны своей искренностью в попытке передать настроение и ритмику стихов Самойлова.

Мемориальная доска на доме, где жил Давид Самойлов. ФОТО: Эдуард Теэ