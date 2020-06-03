Рейтинги: Центристская партия и Партия реформ по-прежнему являются самыми популярными

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но в последние месяцы ситуация стала меняться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 6 мая по 1 июня, за реформистов сейчас готовы проголосовать 30,3% избирателей.
Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 25,9% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживают 16%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,3 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (8%). "Отечество" поддерживает 5,5% респондентов. Зеленых поддерживают 2,4 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,9 и 0,6% сторонников соответственно.
Правящую коалицию поддерживает 47,4 процента, а оппозицию 38,6% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.