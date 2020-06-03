Тысячи жителей Ласнамяэ остались без электричества

В результате сбоя тысячи жителей столичного района Ласнамяэ остались без электричества. Согласно данным на сайте Eletrilevi , без электричества остались 5350 потребителей.

"Надеемся восстановить подачу электроэнергии не позднее полудня. Имело место повреждение питающего кабеля на распределительной подстанции. В месте, где воздушная линия электропередач переходит в кабель, произошел пожар. На место выезжали пожарные и потушили возгорание. Подробную информацию о произошедшем мы передадим полиции", - сообщил ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.