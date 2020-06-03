Ср, 3.06.2020
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Тысячи жителей Ласнамяэ остались без электричества
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Лампочка. Иллюстративный снимок

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Около 4 часов утра в среду, 3 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошел масштабный сбой в подаче электричества.

В результате сбоя тысячи жителей столичного района Ласнамяэ остались без электричества. Согласно данным на сайте Eletrilevi, без электричества остались 5350 потребителей.

В пресс-службе Elektrilevi сообщили, что устранением неполадок занимаются.

"Надеемся восстановить подачу электроэнергии не позднее полудня. Имело место повреждение питающего кабеля на распределительной подстанции. В месте, где воздушная линия электропередач переходит в кабель, произошел пожар. На место выезжали пожарные и потушили возгорание. Подробную информацию о произошедшем мы передадим полиции", - сообщил ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.

Карта.

ФОТО: Скриншот с сайта Elektrilevi

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