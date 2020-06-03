В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

В ряде городов США вечером вторника, 2 июня, продолжились антирасистские акции протестов, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В Хьюстоне, где Флойд рос, в мирной демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, включая мэра города и родственников погибшего. Ожидается, что мужчину похоронят на кладбище в Хьюстоне 9 июня.

Today we march peacefully as one.



We walk to bring justice.



We walk to say his name and all their names.#JusticeForGeorgeFloyd #GeorgeFloydProtest #Houston pic.twitter.com/FvaRAQL3Iy — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) June 2, 2020

Демонстрации продолжились также в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго. В Нью-Йорке и Вашингтоне люди продолжали мирно протестовать даже после наступления комендантского часа. В американской столице сотни человек собрались у Белого дома и скандировали "К черту ваш комендантский час" и "Мы не уйдем", передает корреспондент агентства dpa.