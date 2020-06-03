У Nordica ветер по-прежнему гуляет в карманах

И хотя в Европе постепенно возобновляется авиасообщение, Урва не строит особых иллюзий. С одной стороны, люди привыкли работать из дома, а также вести переговоры с деловыми партнерами в формате видео-конференций. С другой стороны, люди по-прежнему опасаются строить отпускные планы. «Согласно новому бизнес-плану, в этом году ожидается низкая заполняемость рейсов», - сказал Урва.

Аэропорт прогнозирует к августу 30 направлений

Начиная с этой недели из Таллиннского аэропорта можно отправиться по 12 направлениям. Finnair дважды в день летает в Хельсинки, кроме субботы, когда осуществляется лишь один вылет. Lufthansa летает во Франкфурт по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Ежедневно имеется по одному рейсу в Амстердам, Ригу, Вильнюс, Кярдла и Курессааре. По понедельникам, средам и пятницам можно улететь в Париж и Копенгаген. Вылеты в Вену осуществляются по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Берлин можно улететь по вторникам и воскресеньям.

Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского Аэропорта Маргот Хольтс пояснила, что открытие маршрутов зависит от открытия странами границ и действующих в них для прибывающих пассажиров ограничений. «Авиакомпании заинтересованы в скорейшем возобновлении действовавших маршрутов. Летом авиасообщение уплотнится, но по сравнению с прошлым годом число отправлений будет скромнее», - сказала она.

По словам Хольтс, в Таллиннском аэропорту считают, что в июле из Эстонии можно будет улететь по 20, а в конце августа по 30 направлениям. В то же время придется уделять больше внимания безопасности. «Ношение масок на борту самолета, более тщательная уборка и дезинфекция, а также соблюдение дистанции, - перечислила Хольтс. – Люди по-прежнему хотят путешествовать и знакомиться с новыми странами, поэтому необходимы способы, как это делать разумно и безопасно».