У Nordica ветер по-прежнему гуляет в карманах

Несмотря на то, что еще 24 апреля правительство заявило о выделении авиакомпании Nordica 30 млн евро, предприятие по сей день не получило ни цента. Глава Nordica Эрки Урва считает сложившуюся ситуацию разочаровывающей, пишет Postimees.
После того как правительство приняло принципиальное решение о выделение финансовой помощи Nordica, в течение двух недель авиакомпания должна была представить властям новый бизнес-план. По словам Урва, данное условие было выполнено в срок. Новый бизнес-план получил благословение международного эксперта.
В течение мая правительство молчало. «Для нас ситуация слишком затянулась. Мы находимся в неизвестности. Все планы переносятся на более поздние сроки», - сказал Урва. Когда на счету пусто, невозможно развивать деятельность дочернего предприятия Regional Jet, а также открывать новые линии из Таллинна, хотя именно последнее и послужило поводом для оказания финансовой помощи со стороны государства.
«Мы представили правительству все необходимые документы, которые у нас запросили. Теперь все от них зависит, - сказал Урва. – Важно понять, что нет толку от того, что решение принимается быстро. Решения необходимо быстро воплощать в жизнь». Слова Урва перекликаются с критикой многих предприятий в отношении фонда Kredex, который упрекают в том, что за громкими обещаниями о выдаче кредитов и поручительств не последовало быстрых действий.
Хотят избежать участи Estonian Air
В тот же день, когда министр экономики и коммуникаций Таави Аас пообещал выделить Nordica деньги, финансовую помощь также пообещали предприятиям Eesti Raudtee и Saarte Liinid, которым должны были выделить 10 и 3 миллиона евро соответственно. Как и в случае с Nordica, спустя месяц денег никто из них не получил, но в то же время, по словам представителей компаний, в отличие от госавиакомпании для них это не столь серьезная проблема.
По какой же причине выделение Nordica финансовой помощи затягивается? По словам Урва, правительство решает, как именно осуществить сделку: имеет ли место госпомощь, которую следует согласовать с Еврокомиссией, или это будет частная инвестиция. «Они опасаются, поскольку в прошлом имеют негативный опыт при финансировании авиакомпании», - намекнул Урва на денежное вливание в Estonian Air, которое в свое время Еврокомиссия признала незаконной госпомощью.
Заведующий отделом авиационных и морских перевозок Министерства экономики и инфраструктуры Тайво Линнамяги сообщил, что в широком смысле все необходимое для финансирования Nordica уже сделано. «Правительство приняло решение, а Nordica представила обновленную бизнес-модель. Решение еще не было утверждено, поскольку Министерство экономики и инфраструктуры и Министерство финансов ведут переговоры с Еврокомиссией относительно госпомощи», - пояснил Линнамяги.
И хотя в Nordica утверждают обратное, Линнамяги заявил, что деятельность авиакомпании не нарушена, а работа осуществляется в том объеме, насколько позволяют введенные в других странах ограничения. «Решение кабинета министров является достат очной гарантией, чтобы покрыть вызванные пандемией дополнительные расходы», - добавил он.
Никто не строит иллюзий
Отдельный вопрос — как Nordica планирует использовать госпомощь. Урва ранее говорил, что в июне-июле они планируют возобновить регулярное авиасообщение по нескольким маршрутам. Несмотря на то, что финансовая помощь задерживается, в компании от своих планов не отказываются. Глава Nordica не стал оглашать маршруты, которые могут открыть в первую очередь.
И хотя в Европе постепенно возобновляется авиасообщение, Урва не строит особых иллюзий. С одной стороны, люди привыкли работать из дома, а также вести переговоры с деловыми партнерами в формате видео-конференций. С другой стороны, люди по-прежнему опасаются строить отпускные планы. «Согласно новому бизнес-плану, в этом году ожидается низкая заполняемость рейсов», - сказал Урва.
Аэропорт прогнозирует к августу 30 направлений
Начиная с этой недели из Таллиннского аэропорта можно отправиться по 12 направлениям. Finnair дважды в день летает в Хельсинки, кроме субботы, когда осуществляется лишь один вылет. Lufthansa летает во Франкфурт по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Ежедневно имеется по одному рейсу в Амстердам, Ригу, Вильнюс, Кярдла и Курессааре. По понедельникам, средам и пятницам можно улететь в Париж и Копенгаген. Вылеты в Вену осуществляются по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Берлин можно улететь по вторникам и воскресеньям.
Руководитель отдела коммуникаций Таллиннского Аэропорта Маргот Хольтс пояснила, что открытие маршрутов зависит от открытия странами границ и действующих в них для прибывающих пассажиров ограничений. «Авиакомпании заинтересованы в скорейшем возобновлении действовавших маршрутов. Летом авиасообщение уплотнится, но по сравнению с прошлым годом число отправлений будет скромнее», - сказала она.
По словам Хольтс, в Таллиннском аэропорту считают, что в июле из Эстонии можно будет улететь по 20, а в конце августа по 30 направлениям. В то же время придется уделять больше внимания безопасности. «Ношение масок на борту самолета, более тщательная уборка и дезинфекция, а также соблюдение дистанции, - перечислила Хольтс. – Люди по-прежнему хотят путешествовать и знакомиться с новыми странами, поэтому необходимы способы, как это делать разумно и безопасно».