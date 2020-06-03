Напоминание: время посещения банковской конторы Swedbank необходимо бронировать

«Нам очень важно сохранить здоровье наших клиентов и сотрудников. И хотя правительство ослабило ограничения, вирус никуда не делся. С 1 апреля конторы Swedbank можно посещать только по предварительному бронированию, и мы продолжим эту практику до конца лета. Это – наилучшее решение, позволяющее обеспечить двухметровую дистанцию между клиентами. Благодаря предварительному бронированию, мы избегаем очередей и скопления людей в конторе. Мы просим наших клиентов отнестись к этой ситуации с пониманием и ответственностью», – говорит руководитель сети контор Swedbank Аге Петтер.

Получить информацию о наличии в конторах свободного времени и забронировать посещение можно в приложении, в интернет-банке и по телефону.

В приложении надо выбрать «Контакты», а затем «Записаться на консультацию». Вы можете забронировать консультацию с веб-сайта, прокрутив до конца страницы и выбрав «Запись на консультацию» на серой панели. Чтобы забронировать время по телефону, звоните 6 310 310.