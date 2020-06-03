Мансарда в Тарту победила на конкурсе, а теперь ищет нового хозяина

Трехкомнатная квартира с достойной планировкой и практичным пространственным решением, общей площадью 69,2 квадратных метра, расположена на верхнем этаже небольшого многоквартирного дома. Уютное и яркое гнездышко сменит хозяина за 147 000 евро.

Трехкомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

Светлая мансардная жилплощадь со вкусом оформлена в скандинавском стиле. Из квартиры открывается прекрасный вид на сады Супилинна и шпили и башни центральной части города. В 2015 году квартира завоевала звание самого красивого жилья в скандинавском стиле на конкурсе «Kodu Kauniks».

Трехкомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE