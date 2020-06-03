Во время чрезвычайного положения количество споров о праве опеки над детьми удвоились

Если в январе и феврале в уездных судах количество споров о праве опеки над детьми в среднем составляло 90, то во время чрезвычайного положения количество заявлений удвоилось. Точнее, в этот период в суды поступили 183 заявления о прекращении права на опеку, или назначении для ребенка опекуна, пишет Postimees.
Разногласия между родителями во время чрезвычайного положения зашли так далеко, что, например, живущий с матерью ребенок не мог видеться с отцом почти три месяца. Хотя порядок общения определен судом, а Министерство юстиции советовало и во время чрезвычайного положения придерживаться договоренностей, мать решила, что из-за ситуации ребенок не может отправиться к отцу, привела один из примеров член MTÜ Lapsele Vanemad Марет Вене-Вальс.
Отменяя встречи, мать ребенка врала, что они с семей находятся на карантине или, что ребенок заболел.
Когда ложь вскрылась, мать начала утверждать, что ребенок сам не хотел ехать к отцу.
В один прекрасный день ребенок все же позвал отца в гости, и мать разрешила им пообщаться через балкон. Когда же отец захотел поговорить с ребенком с глазу на глаз, чтобы мать не слышала, она обвинили его в манипулировании ребенком. И хотя отец не сделал ничего такого, мать вызвала полицию и, чтобы сохранить спокойствие, отцу пришлось уйти.
Вене-Вальс привела пример второй матери, которой хоть и разрешали встречаться с 12-летней дочерью и 10-летним сыном в самый пик пандемии, но, когда чрезвычайное положение начало смягчаться, отец детей неожиданно начал выстраиваться ограничения.
«С детьми больше не разрешают встречаться по той причине, что мать живет в другой семье. Но она не сдалась, звонила и отправляла сообщения, требуя встречи», - рассказала Вене.
Время от времени отец детей разрешал им встречаться, но только в том случае, если они сохраняли двухметровую дистанцию, а встречи проходили в саду его дома. Поэтому дети и мать в любую погода оставались на улице, поскольку никуда больше вместе они пойти не могли.
Ребенку нужны оба родителя
«Если родитель отказывается привести ребенка на встречу с другим родителем, или отдавать ребенка другому родителю после встречи, то нужно выяснить, почему не исполняют порядок общения», - сказала присяжный адвокат адвокатского бюро Concordia Сенни Пелло.
Она добавила, что в каждом случае причина должна быть обоснованной, ссылки на чрезвычайное положение недостаточно. Во время чрезвычайного положения, по оценке Пелло, обоснованной причиной могло быть то, что у одного из родителей было соприкосновение с зараженным, и он вместе с ребенком помещен в карантин. Когда карантин закончился и порядок общения можно исполнять, поскольку никто не болен, к этому нужно вернуться.
Вне зависимости от того, имеется в стране чрезвычайное или какое-то иное положение, по словам Пелло, в случае проблем с исполнением порядка общения, прежде всего, нужно обратиться к специалисту по защите детства и попытаться решить ситуацию. «Придирки и нарушение постановления суда о порядке общения могут привести опекунско-правым изменениям, но в том случае, если поведение родителя влияет на жизнь ребенка и при принятии жизненно важных для ребенка решений».
По словам терапевта Кюллике Лиллестик, сотрудничество родителей крайне важно в воспитании ребенка: «Чем больше терпимости к укладу жизни другого родителя, чем меньше пытаются контролировать происходящее в доме бывшего спутника жизни, тем лучше, поскольку ребенку в любом возрасте нужны оба родителя». Она добавила, что если ребенок живет с одним родителем, а ходить ко второму ему не разрешают, ребенок будет прятаться от обоих родителей.
Лиллестик привела привет из травматической психологии, описав ситуацию, когда ребенок спрашивает разрешения пойти ко второму родителю, но постоянно получает отрицательный ответ: «Если такое произошло уже в седьмой-восьмой раз, а все это беспокоит и огорчает, фоном становится раздражение и напряжение, то это остается в памяти, словно так было всегда, и никаких положительных моментов не было».
Она добавила, что качество жизни таких детей, которые живут с одним родителем, но столько же видятся со вторым родителем, очень похожа на ту, что имеется у детей, которые живут с обоими родителями.
«Благополучие ребенка, прежде всего, должны обеспечивать родители. Если родители не могут договориться между собой о праве опеки над ребенком или о порядке общения с ним, следующей инстанцией является служба защиты детства местного самоуправления, где попытаются помочь родителям достичь договоренности. Самоуправление предложит семейное консультирование или примирение, или терапию», - сказала Пелло.
И без того сложное стало еще сложнее
Если один родитель не сотрудничает, не в состоянии договориться и не хочет помощи, то его, по словам Пелло, нельзя к этому принудить: «Для того чтобы заставить родителя сотрудничать, он сам должен проявить готовность к этому, и если не он хочет сотрудничать, то не поможет принудительное консультирование и примирительное производство». Она добавила, что если есть хотя бы малейшая возможность, родителям нужно предложить помощь независимого специалиста, чтобы они все же договорились.
К сожалению, по словам Пелло, есть и такие родители, один из которых, а может и оба, не в состоянии договориться и при помощи специалиста. «Чрезвычайное положение обострило и без того проблемные отношения между расставшимися родителями, это обусловило потребность обращаться за помощью к работникам защиты детства», - сказала специалист защиты детства волостной управы Кийли Кармен Хейнмаа.
За время чрезвычайного положения волость занималась десятью семьями, которые обратились в службу по вопросам, связанным с правом опеки или порядком общения с ребенком.
По словам Хейнмаа, проблемы родителей очень различаются: «Чаще всего с моей помощью пытаются достичь договоренности, когда между собой они не в состоянии вести переговоры».
Руководитель по связям с общественностью Таллиннской городской управы Маргит Тамм сказала, что количество обращений во время чрезвычайного положения немного увеличилось: «Обращений было больше. Семья, например, хотела знать, как поступить в условиях чрезвычайного положения, и каковы права родителей. К работникам защиты детства районов обращались по вопросам права опеки над детьми».
По ее словам, были и те, кто обращался впервые, они беспокоились, как во время чрезвычайного положения делить ребенка между двумя домами: продолжать так, как было до кризиса, или нужно что-то изменить.
Одним из решений является семейное примирение
По словам присяжного адвоката Сенни Пелло, одним из способов решения спора об опеке над ребенком является так называемого семейное примирение. Это производство, при котором у более придирчивой стороны есть меньше возможности огорчить второго родителя, чем это могло бы быть в рамках судебного производства.
«Семейное примирение в любом случае является добровольным, а семейный примиритель может по собственной инициативе может прекратить примирительное производство, если увидит, что у родителей нет возможности достичь договоренности. В рамках судебного производства, напротив, нужно принимать все отвечающие требованиям заявления, и если один судебный спор закончился, не исключено начало нового производства», - объяснила Пелло. По ее словам, матери не должны идти в суд с позиции силы или предполагать, что им не нужно доказывать связь с ребенком, поскольку их поддерживают самоуправления и работники по защите детства. Такой подход, как считает адвокат, не учитывает потребностей ребенка, жизненный уклад конкретной семьи и общественные нормы.
По словам члена недоходного объединения MTÜ Lapsele Vanemad, в котором состоят разведенные родители, Эркки Лаанеокса, как невозможность достичь договоренности по вопросу права опеки над ребенком, так и устаревшие решения и предположения защиты детства, Департамента социального страхования и семейных врачей, явно является недооцененной проблемой.
«У каждого, кто присоединяется к нам, имеется своя личная и чаще всего трагическая история. Больше часть из них – отцы, которые после развода столкнулись с дискриминацией со стороны чиновников и судов, а также пытаются исправить ситуацию, чтобы ребенок мог получить максимум любви и заботы от обоих родителей. В то же время, расположенная по отношению лишь к одной стороны система иногда перебарщивает и с матерями, которые по каким-то причинам не могут жить со своим ребенком», - сказал Лаанеокс.