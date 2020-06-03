Во время чрезвычайного положения количество споров о праве опеки над детьми удвоились

По ее словам, были и те, кто обращался впервые, они беспокоились, как во время чрезвычайного положения делить ребенка между двумя домами: продолжать так, как было до кризиса, или нужно что-то изменить.

Одним из решений является семейное примирение

По словам присяжного адвоката Сенни Пелло, одним из способов решения спора об опеке над ребенком является так называемого семейное примирение. Это производство, при котором у более придирчивой стороны есть меньше возможности огорчить второго родителя, чем это могло бы быть в рамках судебного производства.

«Семейное примирение в любом случае является добровольным, а семейный примиритель может по собственной инициативе может прекратить примирительное производство, если увидит, что у родителей нет возможности достичь договоренности. В рамках судебного производства, напротив, нужно принимать все отвечающие требованиям заявления, и если один судебный спор закончился, не исключено начало нового производства», - объяснила Пелло. По ее словам, матери не должны идти в суд с позиции силы или предполагать, что им не нужно доказывать связь с ребенком, поскольку их поддерживают самоуправления и работники по защите детства. Такой подход, как считает адвокат, не учитывает потребностей ребенка, жизненный уклад конкретной семьи и общественные нормы.

По словам члена недоходного объединения MTÜ Lapsele Vanemad, в котором состоят разведенные родители, Эркки Лаанеокса, как невозможность достичь договоренности по вопросу права опеки над ребенком, так и устаревшие решения и предположения защиты детства, Департамента социального страхования и семейных врачей, явно является недооцененной проблемой.

«У каждого, кто присоединяется к нам, имеется своя личная и чаще всего трагическая история. Больше часть из них – отцы, которые после развода столкнулись с дискриминацией со стороны чиновников и судов, а также пытаются исправить ситуацию, чтобы ребенок мог получить максимум любви и заботы от обоих родителей. В то же время, расположенная по отношению лишь к одной стороны система иногда перебарщивает и с матерями, которые по каким-то причинам не могут жить со своим ребенком», - сказал Лаанеокс.