Повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным: глава фирмы указывает на упущения в работе Департамента здоровья

Повторный тест сотрудника AS Kolmeks, у которого на прошлой неделе был выявлен коронавирус, оказался отрицательным. По мнению главы предприятия, Департамент здоровья чрезмерно отреагировал на ситуацию и государство должно возместить нанесенный ущерб, пишет Sakala.
По словам руководителя AS Kolmeks Лехо Халдна, у работника и членов его семьи не было симптомов заболевания. Сначала Департамент здоровья отказывался от повторного тестирования, а на основании результатов первичного теста фирма должна была закрыть весь отдел и отправить домой 90 человек. Восьмерым работникам AS Kolmeks, у которых также не было признаков болезни, открыли больничные листы и назначили двухнедельный принудительный карантин. По распоряжению Департамента здоровья фирма должна была на 72 часа закрыть все бытовые и производственные помещения, в которых находился получивший положительный результат теста работник, чтобы полностью продезинфицировать их. Это решение затронуло один отдел предприятия и 90 работников из 160.
По словам Лехо Халдна, в тот же день специалисты Департамента здоровья сделали анализ рисков, позвонили всем работникам, которые, по их мнению, были в близком контакте с зараженным. Их посадили на 14-дневный карантин, семейные врачи открыли им больничные листы. Из-за карантина в понедельник на работу не явились восемь человек.
Государство могло бы компенсировать ущерб
Сколько тестов было сделано работникам AS Kolmeks и их близким, Халдна не знает, но, по его словам, на тестирование отправили также тех людей, которые уже находились на больничном по каким-то другим причинам. «Минимум в одном случае Департамент здоровья полагал, что работник может скрывать заболевание и быть на больничном по вымышленной причине, - сказал Халдна. - Департамент здоровья действовал по своим внутренним инструкциям, которые, вероятно, не допускают возможности, что результат теста может оказаться ложным. У меня создалось впечатление, что Департамент здоровья не видит здесь своей ошибки и не признает ее».
По оценке руководителя, ущерб был нанесен как предприятию, так и работникам. Поскольку чрезвычайное положение снято, Больничная касса выплачивает больничный не с первого, а только с четвертого дня. И это независимо от того, заразился человек коронавирусом или карантин назначен ему по какой-то другой причине. «Я считаю, что это несправедливо и государство должно компенсировать эти расходы», - подчеркивает Халдна. К счастью, некоторые дни выпали на праздники, что уменьшило экономический ущерб от этой меры.
К вильяндискому представительству Департамента здоровья у него претензий нет. «Инспектор представительства Департамента здоровья в Вильяндимаа был готов к сотрудничеству и делился с нами информацией. Мне кажется, он вел себя корректно, но предписания Департамента здоровья для решения таких ситуаций следует пересмотреть», - отметил он.
По мнению Халдна, Департамент здоровья должен был оценить признаки заболевания в целом. В данном случае ведомство поверило лишь в результат одной пробы, не учтя другие обстоятельства и не сделав повторный тест. «Результат этого теста я сразу же поставил под сомнение и предложил сделать повторный. Мне приятно, что через четыре дня Департамент здоровья сам пришел к такому выводу и заказал повторное тестирование, результат которого оказался предсказуемым», - говорит он.
Короткий разговор
Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар объяснил, что результат теста на SARS-CoV-2 зависит от времени взятия пробы и в случае пациента без симптомов может стать отрицательным с разницей в пару дней. «Причина проста — человек к тому времени уже выздоровел. В случае, если предыстория заболевания противоречит результату теста, для внесения ясности делается повторный тест», - заявил Саар и уточнил, что эти знания основываются на прежнем опыте, когда взятые с разницей в несколько дней тесты давали разные результаты. На вопрос, почему повторный тест не был сделан сразу, а лишь через четыре дня, он не ответил.
К 16:20 вчерашнего дня на сайте Департамента здоровья данные по коронавирусу не были изменены — там по прежнему сообщалось, что в Вильяндимаа насчитывается 24 зараженных. Руководитель отдела коммуникация Центра инфосистем здоровья и благополучия Каролин Энгельбрехт сказала, что они предлагают лишь техническое решение, цифры она комментировать не может.
У Департамента здоровья не удалось получить информацию о неточных данных на их сайте.
В Вильяндимаа выборочное тестирование проводит фирма Synlab, эксперты которой не нашли возможности дать комментарий журналистам Sakala. Synlab может говорить о ложноположительных тестах в целом, обсуждать конкретную историю болезни у лаборатории нет права. Также ситуацию не смогла прокомментировать руководящая выборочным тестированием руководитель института семейной медицины и здравоохранения народонаселения Тартуского университета Рутх Калда, которая пообещала сделать это при первой возможности. Sakala опубликует все ответные реплики, как только они появятся в их распоряжении.