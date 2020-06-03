Повторный тест на COVID-19 оказался отрицательным: глава фирмы указывает на упущения в работе Департамента здоровья

По словам руководителя AS Kolmeks Лехо Халдна, у работника и членов его семьи не было симптомов заболевания. Сначала Департамент здоровья отказывался от повторного тестирования, а на основании результатов первичного теста фирма должна была закрыть весь отдел и отправить домой 90 человек. Восьмерым работникам AS Kolmeks, у которых также не было признаков болезни, открыли больничные листы и назначили двухнедельный принудительный карантин. По распоряжению Департамента здоровья фирма должна была на 72 часа закрыть все бытовые и производственные помещения, в которых находился получивший положительный результат теста работник, чтобы полностью продезинфицировать их. Это решение затронуло один отдел предприятия и 90 работников из 160.

По словам Лехо Халдна, в тот же день специалисты Департамента здоровья сделали анализ рисков, позвонили всем работникам, которые, по их мнению, были в близком контакте с зараженным. Их посадили на 14-дневный карантин, семейные врачи открыли им больничные листы. Из-за карантина в понедельник на работу не явились восемь человек.

Государство могло бы компенсировать ущерб

Сколько тестов было сделано работникам AS Kolmeks и их близким, Халдна не знает, но, по его словам, на тестирование отправили также тех людей, которые уже находились на больничном по каким-то другим причинам. «Минимум в одном случае Департамент здоровья полагал, что работник может скрывать заболевание и быть на больничном по вымышленной причине, - сказал Халдна. - Департамент здоровья действовал по своим внутренним инструкциям, которые, вероятно, не допускают возможности, что результат теста может оказаться ложным. У меня создалось впечатление, что Департамент здоровья не видит здесь своей ошибки и не признает ее».

По оценке руководителя, ущерб был нанесен как предприятию, так и работникам. Поскольку чрезвычайное положение снято, Больничная касса выплачивает больничный не с первого, а только с четвертого дня. И это независимо от того, заразился человек коронавирусом или карантин назначен ему по какой-то другой причине. «Я считаю, что это несправедливо и государство должно компенсировать эти расходы», - подчеркивает Халдна. К счастью, некоторые дни выпали на праздники, что уменьшило экономический ущерб от этой меры.

К вильяндискому представительству Департамента здоровья у него претензий нет. «Инспектор представительства Департамента здоровья в Вильяндимаа был готов к сотрудничеству и делился с нами информацией. Мне кажется, он вел себя корректно, но предписания Департамента здоровья для решения таких ситуаций следует пересмотреть», - отметил он.