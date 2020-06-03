В Таллинне мужчина пришел на судебное заседание с двумя ножами и кастетом

Во время досмотра охранники обнаружили у мужчины холодное оружие. Они попросили его отойти в сторону и вызвали на место происшествия полицию, пишет Postimees.

Прибывший патруль Пыхьяской префектуры доставил этого человека в участок для установления обстоятельств произошедшего.