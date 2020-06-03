В Таллинне мужчина пришел на судебное заседание с двумя ножами и кастетом

Сегодня утром полиция задержала в Таллиннском доме правосудия Харьюского уездного суда мужчину, который пытался попасть на судебное заседание с двумя ножами и кастетом.
Во время досмотра охранники обнаружили у мужчины холодное оружие. Они попросили его отойти в сторону и вызвали на место происшествия полицию, пишет Postimees.
Прибывший патруль Пыхьяской префектуры доставил этого человека в участок для установления обстоятельств произошедшего.
Все люди, которые заходят в Таллиннский дом правосудия Харьюского уездного суда, должны проходить проверку безопасности. Все взятые с собой предметы пропускают через рентгеновский аппарат, также гостям необходимо пройти через защитные ворота, которые распознают металлические предметы.