«Это вообще законно?»: читатель обеспокоен поведением мотоциклистов на дороге

Подобным вопросам задался читатель Rus.Postimees Виктор, которому стало интересно, изменились ли в стране законы или люди просто ездят так, как им хочется, пренебрегая безопасностью окружающих. «С наступлением тепла и появлением на дорогах страны двухколесного транспорта у людей возникает вопрос: могут ли мотоциклисты и водители мопедов ездить между полосами движения. Или они должны ехать - как и другие участники движения - в своей полосе?» - задался вопросом он.

По словам читателя, несколько лет назад мотоциклисты просили власти пересмотреть законы и позволить им ездить между полос, но дальше разговоров тема так и не дошла. «Интересно, как полиция трактует подобные маневры. Является ли это, по их мнению, нарушением?» - поинтересовался он.

И если судить по другим письмам читателей, не меньше вопросов возникает в связи с появлением на дорогах мопедов, водители которых нередко нарушают даже самые элементарные правила.

По словам старшего комиссара Йыхвиского отделения полиции Павла Решкина, хорошая сухая погода и благоприятные дорожные условия привлекают мотоциклистов, владельцев мопедов и мотороллеров. В этом году мотосезон начался раньше из-за лучших по сравнению с прошлым годом погодных условий и это, к сожалению, отражается уже и на статистике аварий.

Мотоциклисты должны понимать, что другие водители, которые сами не мотоциклисты, отвыкают от двухколесных на дороге, и они сами не представляют, как управлять мотоциклом, поэтому они не могут всегда предугадать поведение мотоцикла на дороге. «И сам мотоциклист должен понимать, что его сложнее заметить, поскольку он и меньше, и быстрее разгоняется. В потоке надо внимательно следить за происходящим на дороге и следить за скоростью. Например, падения даже без столкновения с другими транспортными средствами могут привести к серьезным травмам», - сообщил Решкин.

По поводу трактования законов старший комиссар напомнил, что, например, полоса движения – это продольная полоса проезжей части, которая может быть обозначена соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой и имеет ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Двухколесные мотоциклы и мопеды могут двигаться по полосе движения в два ряда. По словам автора письма, люди трактуют это правило двояко: одни считают, что при достаточной ширине дороги в одной полосе могут одновременно ехать как автомобиль, так и мотоцикл; другие считают, что вне зависимости от ширины полосы в два ряда могут ехать только два мотоцикла (мопеда).

По словам Решкина, ключевым словом здесь является "двухколесные". Это означает, что рядом могут двигаться только двухколесные транспортные средства. Рядом с машиной ехать нельзя даже при условии, что ширина дороги это позволяет.