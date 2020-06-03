«Это вообще законно?»: читатель обеспокоен поведением мотоциклистов на дороге

С каждым годом на дорогах Эстонии появляется все больше водителей мотоциклов и мопедов. Люди все чаще предпочитают данный вид транспорта автомобилям, так как поездка в центр города в час-пик может занять значительно меньше времени, поскольку двухколесный стальной конь позволяет без особых проблем объезжать движущиеся в соседних полосах автомобили. Но законно ли это?
Подобным вопросам задался читатель Rus.Postimees Виктор, которому стало интересно, изменились ли в стране законы или люди просто ездят так, как им хочется, пренебрегая безопасностью окружающих. «С наступлением тепла и появлением на дорогах страны двухколесного транспорта у людей возникает вопрос: могут ли мотоциклисты и водители мопедов ездить между полосами движения. Или они должны ехать - как и другие участники движения - в своей полосе?» - задался вопросом он.
По словам читателя, несколько лет назад мотоциклисты просили власти пересмотреть законы и позволить им ездить между полос, но дальше разговоров тема так и не дошла. «Интересно, как полиция трактует подобные маневры. Является ли это, по их мнению, нарушением?» - поинтересовался он.
И если судить по другим письмам читателей, не меньше вопросов возникает в связи с появлением на дорогах мопедов, водители которых нередко нарушают даже самые элементарные правила.
По словам старшего комиссара Йыхвиского отделения полиции Павла Решкина, хорошая сухая погода и благоприятные дорожные условия привлекают мотоциклистов, владельцев мопедов и мотороллеров. В этом году мотосезон начался раньше из-за лучших по сравнению с прошлым годом погодных условий и это, к сожалению, отражается уже и на статистике аварий.
Мотоциклисты должны понимать, что другие водители, которые сами не мотоциклисты, отвыкают от двухколесных на дороге, и они сами не представляют, как управлять мотоциклом, поэтому они не могут всегда предугадать поведение мотоцикла на дороге. «И сам мотоциклист должен понимать, что его сложнее заметить, поскольку он и меньше, и быстрее разгоняется. В потоке надо внимательно следить за происходящим на дороге и следить за скоростью. Например, падения даже без столкновения с другими транспортными средствами могут привести к серьезным травмам», - сообщил Решкин.
По поводу трактования законов старший комиссар напомнил, что, например, полоса движения – это продольная полоса проезжей части, которая может быть обозначена соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой и имеет ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. Двухколесные мотоциклы и мопеды могут двигаться по полосе движения в два ряда. По словам автора письма, люди трактуют это правило двояко: одни считают, что при достаточной ширине дороги в одной полосе могут одновременно ехать как автомобиль, так и мотоцикл; другие считают, что вне зависимости от ширины полосы в два ряда могут ехать только два мотоцикла (мопеда).
По словам Решкина, ключевым словом здесь является "двухколесные". Это означает, что рядом могут двигаться только двухколесные транспортные средства. Рядом с машиной ехать нельзя даже при условии, что ширина дороги это позволяет.
Если же говорить о ситуации, когда между стоящих на светофоре или в пробке машин мотоциклисты или водители мопедов проезжает между двух полос - по пунктирной разметке - и встают на светофоре первыми, то, по словам полицейского, данный маневр не только запрещен, но и опасен. Представитель полиции напомнил, что современная разметка наносится пластиком, что делает ее очень скользкой, поэтому мотоциклист может соскользнуть с разметки и повредить автомобили, мимо которых он проезжает. «Также надо учитывать, что водители автомобилей, стоя на светофоре, могут выставить руку в окно. В таком случае мотоциклист нанесет увечья водителю», - напомнил Решкин.
Комментируя ситуацию с мопедами или микромобилями (четырехколесный мопед), которые нередко ездят по дорогам быстрее разрешенных 45 км/ч, старший комиссар полиции сказал, что в случае возникновения подозрений, что с двигателем или ограничителем скорости мопеда были произведены манипуляции, полицейские могут конфисковать мопед и назначить экспертизу. Такая экспертиза стоит довольно дорого. И нарушителю придется оплатить не только ее, но и штраф. К этому прибавятся еще и расходы на транспортировку и хранение мопеда. Помимо конфискации для экспертизы, в случае неоднократного нарушения, мопед могут забрать на хранение для предотвращения дальнейших нарушений.
В полиции напомнили, что с участием мотоциклов в этом году произошло почти вдвое больше ДТП, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 28 мая произошло 35 ДТП, пострадали 36 человек, а за тот же период прошлого года было 18 ДТП и было 19 пострадавших. За весь прошлый год погибло трое мотоциклистов и один водитель мопеда, пострадало в общей сложности 150 водителей мотоциклов и мопедов.
С мопедами в этом году было 13 ДТП, в которых пострадало 14 человек. За тот же период прошлого года было зафиксировано 12 ДТП с 12 пострадавшими.
В этом году самым необычным ДТП с участием мопеда стал инцидент в Ляэне-Вирумаа, где при столкновении легкового автомобиля и мопеда пострадал 12-летний мальчик, управлявший мопедом. Управлять мопедом разрешается с 14 лет при наличии прав на управление категории АМ. Если у человека имеется права категории «А» или «Б», тогда отдельных прав на мопед не требуется. Права AM-катерогии не требуется от лиц, которые родились до 1 января 1993 года.
В семьях, где имеются подобные транспортные средства, родители должны объяснить детям, что самостоятельно, не имея прав, мопедом или мотоциклом управлять нельзя, и, естественно, не разрешать пользоваться мопедом или мотоциклом даже в своей деревне и недалеко от дома. Даже если родители считают, что подобная поездка не представляет никакой опасности.
Как сказал Решкин, если говорить о ДТП с мотоциклами и мопедами в общем, то в большинстве это ДТП с одним транспортным средством, то есть водитель не справляется с управлением мотоцикла и попадает в аварию. Поэтому, после долгого перерыва сначала следует освежить свои знания. После многомесячной паузы, перед тем как выехать в общий поток, надо снова привыкнуть к мотоциклу, посидеть на нем, привыкнуть к своему положению тела, к весу мотоцикла, к тому, как он себя ведет, попытаться поездить на площадке, потренироваться, а потом выезжать на менее загруженные участки.
«Между рядами мотоциклу или другим транспортным средством ехать нельзя, беспорядочное перестроение между рядами запрещает Закон о дорожном движении. Каждый участник дорожного движения должен обеспечивать плавность движения. Нельзя причинять своими резкими маневрами неудобства другим водителями», - подытожил представитель полиции.
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