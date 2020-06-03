Запущен виртуальный путеводитель на русском языке «Будь в Эстонии»

Путеводитель, разработанный компанией Olerex в сотрудничестве с местными туристическими центрами, предлагает для каждого уезда страны три варианта маршрутов разной продолжительности, которые в общей сложности охватывают около 200 достопримечательных объектов.

Помимо возможности планирования маршрута путеводитель снабжает туристов и самой интересной информацией о каждом объекте, большинство из которых можно посетить бесплатно. Для каждого уезда разработано три различных маршрута: на полдня, на день и на два дня.

Например, поездка по Северо-Востоку Эстонии на полдня включает в себя посещение пяти объектов, а двухдневный маршрут поможет посетить уже более десяти примечательных мест Ида-Вируского уезда от Нарвы и Силламяэ до Сомпа и Куремяэ.

Разумеется, время, проведенное в пути, индивидуально и зависит от того, как долго вы пожелаете задержаться в том или ином месте. Траектории маршрутов охватывают около 200 достопримечательных мест Эстонии: природные шедевры, туристические тропы по лесам и болотам, места для купания, жемчужины архитектуры, в хорошем смысле странные поселения и места, где зародились легенды.

«Мы хотели вдохновить жителей Эстонии и помочь им познакомиться с родными краями, - пояснила инициатор кампании, исполнительный руководитель компании Olerex Пирет Миллер. – К автомобильным путешествиям стоит отнестись творчески: можно следовать разработанному маршруту, а можно выбрать из предложенного самые понравившиеся остановки или скомбинировать сразу несколько уездов. Главное, чтобы путешественникам было весело, люди смогли увидеть удивительные места и набраться впечатлений. Наш путеводитель содержит множество интересных идей для поездок, но просим путешественников бережно относиться ко всем посещаемым местам и местным жителям».

Поскольку автомобильные путешествия сопряжены с расходами, участники поездок по эстонским маршрутам смогут собирать на расположенных по пути заправках Olerex виртуальные штампы и выигрывать призы. Среди туристов будет разыграно и три главных приза – трое участников автопоходов будут награждены запасом топлива на целый год.