Вакра: социал-демократы предлагают навсегда отменить плату за детсад

Председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Райнер Вакра заявил, что горсобрание могло бы исправить сделанную на прошлом заседании ошибку и вместе с государством найти возможность наконец освободить родителей от платы за детский сад, сообщила в среду пресс-служба партии.
«Пару месяцев назад депутаты столичного горсобрания решили освободить родителей от платы за детсад. Это позволило семьям сэкономить 71,25 евро в месяц на каждого ребенка. На двух детей экономия семьи составила бы 1 710 евро в год. К сожалению, центристы, которых в горсобрании большинство, решили опять брать с родителей плату за детсад. И это в то время, когда экономический кризис только набирает обороты и доходы семей могут в любой момент сократиться», – отметил Вакра.
«Социал-демократы представили в горсобрании проект, который в случае его принятия обяжет мэрию в сотрудничестве с государством в конце концов навсегда отменить плату за детский сад. Сейчас наш проект обсуждает комиссия по образованию и культуре. Надеемся, что в этот раз большинство депутатов горсобрания все же поддержат освобождение родителей от платы за детский сад. Сделанную на прошлой неделе ошибку можно исправить еще до конца лета», – подчеркнул он.
В Таллинне в детский сад ходят более 22 тысяч ребят, родители которых вынуждены платить за это городу в общей сложности 19 млн евро в год. Комиссия горсобрания по образованию и культуре обсудит проект социал-демократов в среду в 17 часов.