Вакра: социал-демократы предлагают навсегда отменить плату за детсад

«Пару месяцев назад депутаты столичного горсобрания решили освободить родителей от платы за детсад. Это позволило семьям сэкономить 71,25 евро в месяц на каждого ребенка. На двух детей экономия семьи составила бы 1 710 евро в год. К сожалению, центристы, которых в горсобрании большинство, решили опять брать с родителей плату за детсад. И это в то время, когда экономический кризис только набирает обороты и доходы семей могут в любой момент сократиться», – отметил Вакра.

«Социал-демократы представили в горсобрании проект, который в случае его принятия обяжет мэрию в сотрудничестве с государством в конце концов навсегда отменить плату за детский сад. Сейчас наш проект обсуждает комиссия по образованию и культуре. Надеемся, что в этот раз большинство депутатов горсобрания все же поддержат освобождение родителей от платы за детский сад. Сделанную на прошлой неделе ошибку можно исправить еще до конца лета», – подчеркнул он.