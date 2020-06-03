Tallink сократит еще 60 человек

В ходе капитального ремонта, который начнется 1 сентября, в номерах и зонах общественного пользования Tallink City hotell пройдут работы по обновлению, которые затянутся до мая следующего года. Отель планируют открыть в июне 2021 года, пишет Postimees.

В связи с ремонтом и изменившейся в связи с коронавирусом туристической ситуацией руководство Tallink Hotels объявило о сокращениях. В результате этого шага, помимо сокращенных в апреле этого года людей, работу потеряют еще около 60 работников отеля.

«Расположенный в старом служебном здании Tallink City hotell давно ждал ремонта и текущие экономическая и туристическая ситуации неожиданно дали нам возможность начать ремонт в этом году, чтобы в следующем году в разгар сезона вновь открыть свои двери», - сказала член правления Tallink Hotels Аве Свартс.

«И хотя граждане некоторых стан могут вновь путешествовать по Эстонии, восстановление объемов бронирования, безусловно, займет какое-то время и в этом году мы не можем говорить о тех объемах, которые планировали в начале года. Поэтому мы вынуждены принимать тяжелые решения и сокращать свой персонал», - добавила она.

Tallink City hotell по-прежнему закрыт в Эстонии, его откроют лишь тогда, когда ограничения на путешествия будут полностью сняты в соседних странах и количество туристов вновь начнет увеличиваться.