Ср, 3.06.2020
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  • В центре Таллинна в ДТП погибла пожилая женщина

Фото ⟩ В центре Таллинна в ДТП погибла пожилая женщина
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Фото с места событий. В Таллинне автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня в 12:06 Центр тревоги получил сообщение о трагическом ДТП в начале Нарвского шоссе в Таллинне. На переходившую дорогу в не предназначенном для этого месте 82-летнюю женщину наехал автомобиль Kia, женщина скончалась на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Водитель, 63-летний мужчина, был трезв и у него есть право на управление транспортным средством соответствующей категории.

Через час после ДТП полиция покинула место событий. 

ФОТО: Mihkel Maripuu

"Проезжую часть следует пересекать только в предназначенном для этого месте. Перед тем, как перейти дорогу, надо посмотреть налево и направо и убедиться, что водители приближающихся автомобилей вас заметили, останавливаются и переходить дорогу безопасно. Пешеход должен учесть, что автомобилю требуется больше времени, чтобы остановиться, чем человеку. Водителям следует перед совершением маневра убедиться, что это безопасно. В городе, где много и людей, и транспортных средств, всем надо быть внимательными и считаться друг с другом", – сказал старший комиссар патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Артур Гельвей.

В этом году в ДТП погибло пять пешеходов, пострадали 105 пешехода. За тот за период прошлого года в ДТП погибло семь пешеходов и пострадало 116 пешеходов.

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