Фото ⟩ В центре Таллинна в ДТП погибла пожилая женщина
Сегодня в 12:06 Центр тревоги получил сообщение о трагическом ДТП в начале Нарвского шоссе в Таллинне. На переходившую дорогу в не предназначенном для этого месте 82-летнюю женщину наехал автомобиль Kia, женщина скончалась на месте происшествия.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Водитель, 63-летний мужчина, был трезв и у него есть право на управление транспортным средством соответствующей категории.
"Проезжую часть следует пересекать только в предназначенном для этого месте. Перед тем, как перейти дорогу, надо посмотреть налево и направо и убедиться, что водители приближающихся автомобилей вас заметили, останавливаются и переходить дорогу безопасно. Пешеход должен учесть, что автомобилю требуется больше времени, чтобы остановиться, чем человеку. Водителям следует перед совершением маневра убедиться, что это безопасно. В городе, где много и людей, и транспортных средств, всем надо быть внимательными и считаться друг с другом", – сказал старший комиссар патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Артур Гельвей.
В этом году в ДТП погибло пять пешеходов, пострадали 105 пешехода. За тот за период прошлого года в ДТП погибло семь пешеходов и пострадало 116 пешеходов.