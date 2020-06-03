Фото ⟩ В центре Таллинна в ДТП погибла пожилая женщина

"Проезжую часть следует пересекать только в предназначенном для этого месте. Перед тем, как перейти дорогу, надо посмотреть налево и направо и убедиться, что водители приближающихся автомобилей вас заметили, останавливаются и переходить дорогу безопасно. Пешеход должен учесть, что автомобилю требуется больше времени, чтобы остановиться, чем человеку. Водителям следует перед совершением маневра убедиться, что это безопасно. В городе, где много и людей, и транспортных средств, всем надо быть внимательными и считаться друг с другом", – сказал старший комиссар патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Артур Гельвей.