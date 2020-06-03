В Финляндии на аукцион выставлена высшая государственная награда Эстонии

По оценке организаторов аукциона, ценность цепи – 1300-1500 евро. По состоянию на 12.34 среды последним предложением были 1000 евро.

Цепь «Креста Марьямяги» учредили в 1995 году, статут говорит, что его получают все президенты Эстонской Республики. Сейчас наградой обладают Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес.

«Крест Марьямяги» был учрежден в честь независимости Эстонии, его дают и иностранцам за высочайшие заслуги, в знак признания услуг, оказанных Эстонии. Среди кавалеров «Креста Марьямяги» много глав государств, поскольку президент Эстонии дарит его в знак признания во время государственных визитов. Среди других, крестом награждены британская королева Елизавета II и король Швеции Карл XVI Густав.

В Эстонии подобные торги являются административным правонарушением, поскольку Закон о наградах запрещает продавать награды. За продажу, покупку, обмен или иную передачу государственной награды за деньги, можно получить штраф в размере до 300 штрафных единиц. Если то же сделало юридическое лицо, штраф может достигать 2000 евро.

Среди финнов цепь «Креста Марьямяги» получили три президента: Мартти Ахтисаари, Тарья Халонен и Саули Нийнистё.