Популярный немецкий интернет-магазин стал доступен для жителей Эстонии

Работу в Эстонии, Латвии и Литве и Эстонии начал интернет-магазин модной одежды About You, сообщила пресс-служба предприятия.
По словам консультанта по коммуникации магазина Сильвы Алексы Фридрихсоне, в онлайн-магазине доступны более 100 000 товаров около 600 брендов.
По словам совладельца About You Тарека Миллера, магазин видит в эстонском рынке большой потенциал и надеется в короткие сроки стать лидером местного рынка в сегменте онлайн-магазинов модных товаров.
About You работает также в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Словении.
С момента основания в 2014 году компания стала одним из крупнейших розничных торговцев одеждой в Европе.
About You GmbH является дочерним предприятием Otto Group.