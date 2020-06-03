Ср, 3.06.2020
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  • Популярный немецкий интернет-магазин стал доступен для жителей Эстонии

Популярный немецкий интернет-магазин стал доступен для жителей Эстонии

Основатели About You Себастиан Бетц, Тарек Мюллер и Ханнес Вайсе.

ФОТО: About You

Работу в Эстонии, Латвии и Литве и Эстонии начал интернет-магазин модной одежды About You, сообщила пресс-служба предприятия.

По словам консультанта по коммуникации магазина Сильвы Алексы Фридрихсоне, в онлайн-магазине доступны более 100 000 товаров около 600 брендов.

По словам совладельца About You Тарека Миллера, магазин видит в эстонском рынке большой потенциал и надеется в короткие сроки стать лидером местного рынка в сегменте онлайн-магазинов модных товаров.

About You работает также в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Словении.

С момента основания в 2014 году компания стала одним из крупнейших розничных торговцев одеждой в Европе.

About You GmbH является дочерним предприятием Otto Group.

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