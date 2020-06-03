Полиция потребовала установить надзор за Варварой Карауловой, отсидевшей в колонии за попытку примкнуть к ИГ

«Позвонила инспектор из отдела и сообщила, что рассмотрение иска назначено на 4 июня 2020», - сказал адвокат. По его словам, копию иска ему не вручили и не сказали, какие требования хотят установить.

Иск подан в Кунцевский суд Москвы, уточнил Бадамшин. По его словам, у Карауловой сейчас все хорошо, она работает, учится и собирается выйти замуж.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.