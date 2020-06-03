Ср, 3.06.2020
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  • Полиция потребовала установить надзор за Варварой Карауловой, отсидевшей в колонии за попытку примкнуть к ИГ

Полиция потребовала установить надзор за Варварой Карауловой, отсидевшей в колонии за попытку примкнуть к ИГ

Варвара Караулова.

ФОТО: VASILY MAXIMOV/AFP

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство», сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Позвонила инспектор из отдела и сообщила, что рассмотрение иска назначено на 4 июня 2020», - сказал адвокат. По его словам, копию иска ему не вручили и не сказали, какие требования хотят установить.

Иск подан в Кунцевский суд Москвы, уточнил Бадамшин. По его словам, у Карауловой сейчас все хорошо, она работает, учится и собирается выйти замуж.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.

Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.

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