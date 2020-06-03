Слушания в CAS по иску России к WADA перенесены на начало ноября

Изначально CAS планировал рассмотреть спор WADA и РУСАДА не раньше конца апреля, но из-за пандемии коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего сместился весь график рассмотрения дел. Ранее сообщалось, что рассмотрение дела перенесено на июнь, пишет Newsru.

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Если CAS примет сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

Процесс не будет публичным из-за несогласия сторон. На открытых слушаниях настаивала сторона WADA, в начале февраля агентство направило соответствующий запрос в CAS. Однако российская сторона предпочла закрытый процесс.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта. Более того, обжалование санкций может привести к их ужесточению.

Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Третьими сторонами в процессе значатся Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (МПК), Международная федерация хоккея (ИИХФ), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.