Миру еще далеко до коллективного иммунитета к новому коронавирусу

До победы над коронавирусом еще далеко - таков посыл, который можно извлечь из множества проводящихся по всему миру исследований, пытающихся определить количество зараженных людей, пишут Надя Попович и Марго Сангер-Кац на страницах New York Times.
До победы над коронавирусом еще далеко - таков посыл, который можно извлечь из множества проводящихся по всему миру исследований, которые пытаются определить количество зараженных людей.
Официальный подсчет часто существенно недооценивает количество случаев коронавирусных инфекций. Но в новых исследованиях, которые тестируют население более широко, процент людей, которые были заражены до сих пор, все еще представляет собой однозначное число. Цифры являются частью порога, известного как коллективный иммунитет, при котором вирус больше не может широко распространяться. Точный порог коллективного иммунитета для нового коронавируса еще не известен, но несколько экспертов заявили, что считают, что он будет выше 60 процентов.
Исследования показывают, что даже в некоторых наиболее пострадавших городах мира подавляющее большинство людей по-прежнему уязвимы для вируса.
Некоторые страны, в частности Швеция и, в течение недолгого периода времени, Великобритания, экспериментировали с ограниченными локдаунами, стремясь создать иммунитет у своего населения. Но даже в этих местах, как показывают недавние исследования, на сегодняшний день инфицировано не более 7–17 процентов людей. В Нью-Йорке, где была самая большая вспышка коронавируса в Соединенных Штатах, на начало мая вирусом были заражены около 20 процентов жителей города, согласно опубликованному офисом губернатора опросу людей в продуктовых магазинах и общественных центрах.
Подобные исследования проводятся и в Китае, где впервые появился коронавирус, но их результаты пока не сообщаются. Исследование, проведенное в одной из больниц города Ухань, показало, что около 10 процентов людей, желающих вернуться на работу, были заражены этим вирусом.
Вместе взятые, исследования показывают, что защита за счет коллективного иммунитета вряд ли будет достигнута «в ближайшее время», считает Майкл Мина, эпидемиолог гарвардской Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана.
Порог коллективного иммунитета к этому новому заболеванию до сих пор не определен, но многие эпидемиологи считают, что он будет достигнут, когда от 60 до 80 процентов населения переболеет и разовьется резистентность. Более низкий уровень иммунитета в популяции может несколько замедлить распространение заболевания, но число коллективного иммунитета представляет собой точку, когда инфекции начинают значительно реже превращаться в крупные вспышки.
«Честно говоря, у нас нет хорошего способа безопасно его выстроить, - сказал доктор Мина. - Если только мы не позволим вирусу снова начать распространяться - но я думаю, общество решило, что этот подход нам недоступен».
Новые исследования ищут в крови людей антитела - белки, вырабатываемые иммунной системой, которые указывают на перенесенную инфекцию. Преимущество этого теста заключается в том, что он может охватить людей, которые могли переболеть вирусом бессимптомно и не знали, что они больны. Недостаток же в том, что такие тесты иногда бывают ошибочными - и несколько исследований, в том числе известное - в Калифорнии, подвергались критике за то, что они не учитывали возможность получения неточных результатов или не представляли всю популяцию.
Исследования, которые используют эти тесты для изучения поперечного разреза населения, часто называемые серологическими исследованиями, проводятся по всем Соединенным Штатам и по всему миру.
Эти исследования далеки от совершенства, сказал Карл Бергстрем, профессор биологии Вашингтонского университета. Но в целом, по его словам, они дают лучшее представление о том, как далеко коронавирус действительно распространился - и о потенциале его дальнейшего распространения.
По его словам, порог коллективного иммунитета может различаться от места к месту, в зависимости от таких факторов, как плотность и социальное взаимодействие. Но, в среднем, эксперты говорят, что это потребует как минимум 60-процентного иммунитета населения. Если болезнь распространяется легче, чем считается в настоящее время, число может быть выше. Если существует большая разница в вероятности заражения людей, когда они подвергаются риску заражения, это может снизить число.
Все оценки коллективного иммунитета предполагают, что перенесенная инфекция защитит людей от повторного заболевания. Существуют убедительные доказательства того, что люди достигают иммунитета к коронавирусу, но пока не ясно, верно ли это для всех случаев; насколько сильным может быть иммунитет; как долго он продлится.
Доктор Мина из Гарварда предложил подумать об иммунитете населения как о противоподарном заграждении, замедляющем распространение болезни. Если вы инфицированы этим вирусом и войдете в комнату, где все восприимчивы к нему, вы можете заразить в среднем двух-трех других людей.
«С другой стороны, если вы заходите и у трех из четырех человек уже есть иммунитет, то в среднем вы заразите одного человека или меньше в этой комнате», - сказал он. Этот человек, в свою очередь, сможет заразить меньше новых людей. И это значительно снижает вероятность возникновения крупной вспышки.
Даже при коллективном иммунитете некоторые люди все равно заболевают. «Ваш собственный риск остается тем же - сказал Гипсьямбер Д'Суза, профессор эпидемиологии в Университете Джона Хопкинса. - У вас гораздо меньше шансов оказаться уязвимым».
Такие заболевания, как корь и ветряная оспа, когда-то очень распространенные среди детей, в настоящее время крайне редки, потому что вакцины помогли создать достаточный коллективный иммунитет для сдерживания вспышек.
У нас нет вакцины против коронавируса, поэтому получение коллективного иммунитета без нового и более эффективного лечения может означать гораздо больше инфекций и еще больше смертей.
Если вы предполагаете, что коллективная защита может быть достигнута, когда 60 процентов населения станут устойчивыми к вирусу, это означает, что Нью-Йорк находится всего на одной трети пути. И до сих пор почти 250 из каждых 100 000 жителей города умерли. В Нью-Йорке миллионы жителей по-прежнему подвержены опасности заразиться этой болезнью и начать распространять ее, а десятки тысяч находятся под угрозой смерти.
«Кто-нибудь посоветует людям пройти через что-то вроде того, что пережил Нью-Йорк? - говорит Натали Дин, доцент кафедры биостатистики в Университете Флориды. - Есть много людей, которые говорят об этой управляемой инфекции молодых людей, но просто кажется гордыней думать, что вы способны управлять этим вирусом. Им очень сложно управлять ».
Случаи заболевания не были равномерно распределены по всему населению: общины с низкими доходами и меньшинства в Соединенных Штатах несут большее бремя. В четверг губернатор Эндрю Куомо объявил, что тестирование на антитела показало, что некоторе районы в Бронксе и Бруклине удвоили уровень заболеваемости в Нью-Йорке в целом. Эти районы уже приближаются к порогу коллективного иммунитета, когда новые вспышки становятся менее вероятными. Но поскольку они не изолированы от города в целом, где уровень иммунитета намного ниже, жители по-прежнему подвергаются риску.
В других городах серологические исследования показывают гораздо меньшую долю людей с антителами. Качество этих исследований несколько варьируется, либо потому, что выборки не были случайными, либо потому, что тесты были недостаточно точными. Но ряд исследований показывает, что в большинстве мест может быть в 10 и более раз больше заболевания - и, возможно, смертей - чтобы достичь точки, когда вспышка больше не сможет набрать силу.
Серологические исследования также могут помочь ученым определить, насколько смертельно опасен вирус. В настоящее время оценки так называемой смертности от инфекций являются приблизительными. Чтобы точно рассчитать их, важно знать, сколько людей в определенном месте умерло от вируса и сколько было заражено. Официальные показатели заболеваемости, основанные на тестировании, не учитывают истинных масштабов распространения инфекции среди населения. Серология помогает нам увидеть истинный след вспышки.
В Нью-Йорке, где ко 2 мая 20% людей были заражены вирусом, согласно тестированию на антитела, и где к тому времени умерло более 18 000 человек, уровень смертности от этой инфекции составляет около 1%.
Для сравнения, уровень смертности от инфекции гриппа оценивается в 0,1-0,2 процента. Но способ, которым правительство оценивает случаи гриппа каждый год, менее точен, чем использование серологических тестов, и имеет тенденцию недооценивать число инфекций, искажая число смертельных случаев в сторону увеличения.
Но даже если бы смертность была одинаковой, Covid-19 был бы гораздо более опасным заболеванием, чем грипп. Это связано с количеством людей, которые подвержены риску заболеть и умереть по мере распространения болезни.
В случае гриппа только около половины населения подвержено риску заболеть в конкретный сезон гриппа. У многих людей уже есть какой-то иммунитет, либо потому, что они переболели аналогичным штаммом гриппа, либо потому, что им сделали прививку от гриппа, которая удачно совпала с версией вируса, с которым они столкнулись в этом году.
Этого числа недостаточно, чтобы полностью достичь коллективного иммунитета - и грипп все еще циркулирует каждый год. Но у населения есть преимущество частичного иммунитета: в нормальный год риск заражения гриппом есть только у части взрослых, и они тоже могут распространять его не так быстро. Это означает, что число людей, подверженных риску умереть, также намного ниже.
Covid-19, в отличие от гриппа, является совершенно новым заболеванием. До этого года никто в мире не имел к этому никакого иммунитета. А это значит, что, даже если уровень смертности от инфекций был бы одинаковым, он обладает потенциалом убить намного больше людей: один процент от большого числа больше, чем один процент от меньшего числа.
«Сейча каждую осень в начале сезона гриппу подвержены уже не 328 миллионов американцев, - сказал Эндрю Ноймер, доцент общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Ирвине. - Но эти 328 миллионов американцев были подвержены риску [заболеть коронавирусом - Postimees], когда все это началось».