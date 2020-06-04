Миру еще далеко до коллективного иммунитета к новому коронавирусу

Случаи заболевания не были равномерно распределены по всему населению: общины с низкими доходами и меньшинства в Соединенных Штатах несут большее бремя. В четверг губернатор Эндрю Куомо объявил, что тестирование на антитела показало, что некоторе районы в Бронксе и Бруклине удвоили уровень заболеваемости в Нью-Йорке в целом. Эти районы уже приближаются к порогу коллективного иммунитета, когда новые вспышки становятся менее вероятными. Но поскольку они не изолированы от города в целом, где уровень иммунитета намного ниже, жители по-прежнему подвергаются риску.

В других городах серологические исследования показывают гораздо меньшую долю людей с антителами. Качество этих исследований несколько варьируется, либо потому, что выборки не были случайными, либо потому, что тесты были недостаточно точными. Но ряд исследований показывает, что в большинстве мест может быть в 10 и более раз больше заболевания - и, возможно, смертей - чтобы достичь точки, когда вспышка больше не сможет набрать силу.

Серологические исследования также могут помочь ученым определить, насколько смертельно опасен вирус. В настоящее время оценки так называемой смертности от инфекций являются приблизительными. Чтобы точно рассчитать их, важно знать, сколько людей в определенном месте умерло от вируса и сколько было заражено. Официальные показатели заболеваемости, основанные на тестировании, не учитывают истинных масштабов распространения инфекции среди населения. Серология помогает нам увидеть истинный след вспышки.

В Нью-Йорке, где ко 2 мая 20% людей были заражены вирусом, согласно тестированию на антитела, и где к тому времени умерло более 18 000 человек, уровень смертности от этой инфекции составляет около 1%.

Для сравнения, уровень смертности от инфекции гриппа оценивается в 0,1-0,2 процента. Но способ, которым правительство оценивает случаи гриппа каждый год, менее точен, чем использование серологических тестов, и имеет тенденцию недооценивать число инфекций, искажая число смертельных случаев в сторону увеличения.

Но даже если бы смертность была одинаковой, Covid-19 был бы гораздо более опасным заболеванием, чем грипп. Это связано с количеством людей, которые подвержены риску заболеть и умереть по мере распространения болезни.

В случае гриппа только около половины населения подвержено риску заболеть в конкретный сезон гриппа. У многих людей уже есть какой-то иммунитет, либо потому, что они переболели аналогичным штаммом гриппа, либо потому, что им сделали прививку от гриппа, которая удачно совпала с версией вируса, с которым они столкнулись в этом году.

Этого числа недостаточно, чтобы полностью достичь коллективного иммунитета - и грипп все еще циркулирует каждый год. Но у населения есть преимущество частичного иммунитета: в нормальный год риск заражения гриппом есть только у части взрослых, и они тоже могут распространять его не так быстро. Это означает, что число людей, подверженных риску умереть, также намного ниже.

Covid-19, в отличие от гриппа, является совершенно новым заболеванием. До этого года никто в мире не имел к этому никакого иммунитета. А это значит, что, даже если уровень смертности от инфекций был бы одинаковым, он обладает потенциалом убить намного больше людей: один процент от большого числа больше, чем один процент от меньшего числа.