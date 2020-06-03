Вице-канцлер Минфина: требование о согласии соседей на аренду – серьезное ограничение прав собственника

Отвечая на вопрос о том, насколько возможно получить согласие двух третей соседей, Егоров отметил, в частности, что здесь необходимо взвесить пропорциональность принимаемых мер заявленной цели.

«Это очень сложный вопрос, который в первую очередь должно прокомментировать Министерство юстиции. Здесь нужно проанализировать, нужно ли вообще такое ограничение. Это серьезное ограничение прав собственника, поэтому оно должно быть пропорционально, т.е. соответствовать цели, - сказал Егоров. - Если у вас есть квартира и вы хотите в ней жить, сдавать ее в краткосрочную и долгосрочную аренду – это ваше право, потому что вы являетесь собственником этой квартиры», - сказал вице-канцлер.

«В Министерстве юстиции, насколько я с ними общался, утверждают, что у нас достаточно хороший инструментарий для того, чтобы призвать к порядку как краткосрочных жильцов, так и владельцев квартиры – вплоть до отчуждения собственности на основании решения квартирного товарищества и, естественно, при обращении в суд. В принципе, существует механизм для того, чтобы навести порядок», - констатировал Егоров.

Он также отметил, что регистрация совершенно не обязательно гарантирует соблюдение порядка постояльцами.