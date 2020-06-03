Хорватские СМИ нашли в сборной России величайшего пьяницу современного футбола

"Бывший капитан сборной России по футболу и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков мог бы иметь еще более яркую карьеру, если бы у него не было проблем с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, а его страсть к выпивке началась еще на ранней стадии карьеры. Когда ему был 21 год, он больше времени проводил в баре, чем на поле", - цитирует издание портал Sport24.ru .

Хорваты приводят выдержки из воспоминаний Широкова, согласно которым в какой-то момент у футболиста начались серьезные проблемы из-за алкоголя. "Водка и виски почти стоили мне жизни. Но я понял, что не хочу умирать молодым", - вспоминает он.

"Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в "Зенит", в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал ее капитаном", - напоминает хорватское издание.

[Klix] Najveći alkoholičar modernog nogometa: Lutao svijetom 60 dana pa postao kapiten Rusije https://t.co/up0gK5RTuG pic.twitter.com/dqtka3B2xS — ym-vesti (@VestiYm) May 29, 2020

В материале также сообщается, что выкарабкаться из кризиса Широкову помогла его девушка Катя, которая в свое время заставила его задуматься о будущем. Сейчас они состоят в браке и воспитывают 11-летнего сына Игоря и 7-летнюю дочь Викторию.

В 2015 году Роман заявил, что больше не пьет, а годом позже решил закончить свою футбольную карьеру и стал подмосковным чиновником.