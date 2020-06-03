Swedbank приносит извинения и предупреждает о возможном сбое

В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 4 июня c полночи до 04:30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
Банк приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.