Ср, 3.06.2020
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Swedbank приносит извинения и предупреждает о возможном сбое

Контора Swedbank.

ФОТО: Liis Treimann

В ночь со среды на четверг возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 4 июня c полночи до 04:30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

Банк приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.

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