Письмо 90: общественные деятели требуют остановить разрешение на строительство сланцевого завода

«Мы обращаемся к Правительству Эстонской Республики с просьбой приостановить разрешение на строительство нового завода по производству сланцевого масла Enefit282 и государственные субсидии для этого строительства.

В будущем мы видим Эстонию как опирающееся на достижения науки экогосударство, в котором современные технологии и новаторские решения поддерживают здоровую, устойчивую и богатую видовым разнообразием среду обитания. Мы хотим сохранить во многом свойственный нам образ жизни, ценящий природу. Мы желаем, чтобы всем жителям Эстонии были обеспечены чистая вода, чистый воздух и чистая земля.

Поэтому мы ожидаем, что государство будет поддерживать и развивать решения, которые помогли бы обеспечить будущим поколениям достойную среду проживания и на государственном уровне достичь углеродной нейтральности – это означает, что наше коллективное производство парниковых газов не превышало бы связывание углерода, что в основном делают наши леса и болота.

На пути выхода из одного кризиса мы стоим перед лицом второго, куда более экзистенциального кризиса. Климатические изменения уже сейчас влияют на экстремальную ситуацию с погодой во всем мире. Мы ясно видим, что Эстония также попала под их влияние. Какие инвестиции мы делаем в этой ситуации? Заключенные и принятые до сих пор соглашения в области окружающей среды ясно показывают направление, в котором движется мир.

Под прикрытием особого положения 27 марта правительство приняло решение поддержать строительство нового завода по производству сланцевого масла суммой в размере 125 миллионов евро. Инвестиция, параллельно с которой обсуждают и планы по строительству нового завода по предварительному рафинированию, продолжает поддерживать сланцевую промышленность Эстонии, которая и так сделала нас в Европе государством с одной из самых высоких эмиссий углекислого газа на душу населения.

Таким образом, инвестиция напрямую противоречит климатической стратегии Евросоюза, и даже премьер-министр Юри Ратас публично пообещал инвестиции в обуздание климатических изменений.

Строительство завода по производству сланцевого масла нарушает Статью 5 Конституции Эстонии, согласно которому природные ресурсы являются государственным богатством и требуют бережного использования. Строительство завода по производству сланцевого масла противоречит целям сберегающего развития и обязанностям, которые государство взяло на себя, подписав Парижское климатическое соглашение, тем самым неизбежно вызвав вопрос, зачем инвестировать во вчерашний день.

На примере завода мы видим, что деньги налогоплательщиков инвестируются на длительный срок в очень рискованный проект. Цена нефти может быть очень изменчивой, что хорошо продемонстрировало внезапное падение цены на сырую нефть во время коронакризиса.