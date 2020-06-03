Жители Таллинна жалуются на автохлам, который не всегда является таковым

Всего за пять дней через соцсети управе Кристийне поступили 22 жалобы, которые теперь проверяет МуПо.

При этом обнаружилось, что люди не совсем точно понимают, о каких именно автомобилях следует сообщать властям. В итоге, по предварительной информации, ни один из указанных в жалобах автомобилей не признан автохламом, скорее, речь идет об автомобилях, которые продолжительное время стоят на месте.

Согласно порядку благоустройства Таллинна, автохламом считается транспортное средство, у которого отсутствуют механические части, части кузова, автомобильные стекла или колеса, которое своим внешним видом нарушает эстетический облик или чистоту и благосостояние города.

В этом году из Кристийне было уже вывезено 20 заброшенных автомобилей и еще 26 автомобилей сейчас ожидают своего часа.

«Если механическое транспортное средство будет признано автохламом, то первым делом чиновники пытаются связаться с его владельцем, ему объяснят действующие правовые акты и дается разумное время, чтобы вывезти транспортное средство самому. Если у транспортного средства отсутствуют признаки автохлама, то, согласно городскому порядку благоустройства, такой автомобиль не нарушает правила парковки, то есть отсутствует законное основание для того, чтобы переместить автомобиль или потребовать этого у владельца», – объясняет старейшина Кристийне Янус Рийбе, отмечая, что управа благодарна людям, которые сообщают об автохламе или заброшенных автомобилях. Избавиться от таких авто — настоящая проблема, поскольку у каждого из них своя история и она требует тщательного изучения.

В Пыхья-Таллинне большинство жалоб обоснованны

В Пыхья-Таллинне тем временем с 18 мая поступило уже 35 сообщений об автохламе, сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. Из них около 20 единиц уже были занесены в списки как Муниципальной полиции, так и районной управы.

С 1 января этого года благодаря вмешательству Муниципальной полиции из района вывезено 80 единиц автохлама. В мае было убрано 22 автомобиля.

По словам инспекторов МуПо в Пыхья-Таллинне, на данный момент в производстве находятся 79 автомобилей, владельцы которых пообещали убрать свои транспортные средства в гараж или в какое-то другое место.