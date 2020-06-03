Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1262 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,8% или десять проб дали положительный результат. а минувшие сутки в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 74-летняя женщина с COVID-19.

Повторный тест сотрудника AS Kolmeks, у которого на прошлой неделе был выявлен коронавирус, оказался отрицательным. По мнению главы предприятия, Департамент здоровья чрезмерно отреагировал на ситуацию и государство должно возместить нанесенный ущерб.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил об угрозе "разрушительного" повторного всплеска коронавируса. Он заявил об этом в ходе онлайн-брифинга.

Экономика

Несмотря на то, что еще 24 апреля правительство заявило о выделении авиакомпании Nordica 30 млн евро, предприятие по сей день не получило ни цента. Глава Nordica Эрки Урва считает сложившуюся ситуацию разочаровывающей.

Несмотря на планы правительства в конце года временно приостановить государственные взносы во вторую пенсионную ступень, более двух третей (68%) людей хотят продолжать делать свои взносы, говорится в исследовании Luminor по пенсиям.

Tallink Grupp сообщил, что в дополнение к ста сотрудникам, уволенным в апреле, будут сокращены еще 60 человек, работавших в отелях их в Эстонии. Осенью начнется капитальный ремонт в Tallink City hotell, который после введения чрезвычайного положения до сих пор закрыт.

По данным Земельного департамента, в мае в Таллинне было заключено 527 сделок с квартирами, что на 36 процентов меньше, чем год назад, но почти на 14 процентов больше, чем в апреле. Для многих аналитиков стал неожиданностью рост цен: средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 2127 евро.

Другие новости

Около 4 часов утра в среду, 3 июня, в столичном районе Ласнамяэ произошел масштабный сбой в подаче электричества. Подача электроэнергии была возобновлена около 14.00.

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. Cовсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, но в последние месяцы ситуация стала меняться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

В середине июня Европейский союз может принять решения о графике открытия внешних границ Шенгенской зоны, в том числе для России, сообщил в среду в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+ глава протокольного отдела МИД Эстонии Лаури Бамбус.

Сегодня в Таллинне на Нарвском шоссе недалеко от остановки Хобуяма произошло ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Вице-канцлер Министерства финансов по налоговой и таможенной политике Дмитрий Егоров прокомментировал в эфире «Народного радио» план таллиннских властей ужесточить контроль над рынком краткосрочной аренды.