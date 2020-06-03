Eesti 200 предлагает инвестировать 2,1 млрд евро

«Деньги должны быть направлены в те области, где можно сделать быстрый скачок развития и тем самым достичь конкурентного преимущества для экономики Эстонии. Крупный кредит является верным решением в сложившейся ситуации. Но действительно верное решение заключается в том, что сделать с этими деньгами», - сказала председатель партии Кристина Каллас.

Eesti 200 убеждена, что прежде всего они должны быть направлены в четыре сферы, которые стимулируют инновационные изменения в мире, - это образование, зеленая экономика, здравоохранение и дигитальный мир.

550 миллионов евро партия предлагает инвестировать в образование и науку, в частности, на них планируется укрепить базовое и ускорить развитие дигитального образования в школе, расширить высшее образование и создать фонды для передовых наук и инноваций.

На инвестиции в экологию партия предлагает выделить 1,2 миллиарда евро. Наиболее важными областями инвестиций в зеленую экономику, с точки зрения партии, является развитие ветроэлектростанций мощностью 500 МВт совместно с частным сектором, государственное планирование и инфраструктура для производства чистой энергии в Научно-промышленном парке PAKRI, строительство завода по производству водорода в Ида-Вирумаа, создание программы развития экологически чистых стартапов, планирование строительства туннеля Talsinki, строительство станций Rail Baltic, строительство трамвайных линий Kesklinn-Viimsi в Таллинне и Annelinn-Lõunakeskus в Тарту.

100 миллионов евро партия предлагает вложить в сферу здравоохранения и, прежде всего, на улучшение качества его дигитальных услуг. «Должен существовать цифровой путь пациента и среда для дигитального консультирования, с помощью искусственного интеллекта должна быть создана учетная запись для каждого человека, где будет собираться вся медицинская информация для профилактики заболеваний, ускорен доступ к государственным реестрам», - предлагает партия.

В дигитализацию в целом партия предлагает инвестировать 250 миллионов евро, которые были бы потрачены на обеспечение высокоскоростного и высококачественного интернета по всей стране, разработку унифицированной системы персонализации государственных и муниципальных услуг, разработку онлайн-экономики для сокращения бюрократии и создание стратегической команды экспертов для развития дигитализации государственных услуг нового поколения.