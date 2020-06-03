Рийгикогу одобрил создание Языкового департамента

Выступая от имени фракции, Прийт Сибул заявил, что защита эстонского языка является основой для сохранения эстонского государства и нации. «Создание Языкового департамента поможет защищать и развивать эстонский язык во всех сферах жизни. Если Языковая инспекция прежде всего занималась надзором, то в долгосрочной перспективе Языковой департамент должен стать общегосударственным центром компетенции в формировании и применении языковой политики. Этот департамент получит множество задач и полномочия для формирования языковой политики Эстонии», - сказал председатель фракции «Отечества».

«Мы не можем скрывать, что с выполнением языковых требований в Эстонии есть проблемы как в частном, так и в государственном секторах. Эти проблемы невозможно решить только штрафами или санкциями. Мы нуждаемся в целостном подходе, который более широко рассматривал бы языковую политику. Точные задачи определяет правительство, но, как мне кажется, Языковой департамент должен получить значительно больше полномочий, чем прежде. В лице Языкового департамента мы имеем учреждение с положительной миссией, в задачи которого входит защищать и развивать языковую политику национального государства, являющуюся основой нашей национальной культуры», - добавил Сибул.