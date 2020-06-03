Фото ⟩ Что скрывается в этих причудливых башнях, отделанных плиткой?

Четыре облицованные черепицей башни возвышаются над окружающей природой, демонстрируя смелую современную эстетику и низкую энергозатратность. Круглые здания стоят немного поодаль друг от друга, в них размещены спальни, ванные комнаты и служебные помещения.

ФОТО: hqroom.ru

Внешняя облицовка выполнена традиционной плиткой в шести оттенках с плавной градацией от темно-красного до светло-оранжевого. Причем каждая плитка над карнизом была вырезана индивидуально, а всего на облицовку их ушло свыше 41 000 штук.

ФОТО: hqroom.ru

Все башни соединены центральным пространством тройной высоты, формирующим сердце дома.

ФОТО: hqroom.ru

Каждое из спальных пространств выполнено в два уровня, создавая в детских игровую зону, которая впоследствии может быть приспособлена для учебы, а в главной спальне спроектирована гардеробная.