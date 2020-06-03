Пьянка в заброшенном доме привела к гибели женщины

По словам окружного прокурора Дианы Хелила, согласно предварительной оценке судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась в результате побоев.

В качестве подозреваемых до выяснения обстоятельств были задержаны 39-летний и 53-летний мужчины, но через 48 часов их отпустили. «На основании поступившей за это время информации, в ночь на понедельник полиция задержала 52-летнего мужчину, в отношении которого есть основания подозревать, что он связан с этим преступлением», - сказала Хелила.

«Чтобы избежать того, что он будет уклоняться от следствия, а также учитывая риск совершения новых преступлений, во вторник прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте 52-летнего подозреваемого, которое суд удовлетворил», - добавила прокурор.