В автобусном движении между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошли изменения

Как рассказал ERR руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, центр планировал добавить три автобуса на маршруте №31 между Нарвой и Нарва-Йыэсуу с 1 июня, но сделал это на месяц раньше, поскольку ожидал наплыва отдыхающих, не имеющих возможности выехать на отдых за границу.

Расписание 31-го автобуса изменится с пятницы 5 июня, на сайте peatus.ee сейчас можно найти как нынешнее расписание, так и новое. Количество рейсов в день не изменится, вместе с маршрутами 31А (от Сенди) и 31В (от Ледового холла) на усть-наровском направлении будет 20 рейсов в день в каждую сторону.

Закрытый из-за распространения коронавируса частный 123-й маршрут возобновил работу и совершает 12 рейсов в день в каждую сторону, двигаясь от Ледового холла в Нарве до остановки Койдула в Нарва-Йыэсуу. Расписание можно найти здесь.

С 3 июня начал работу еще один коммерческий маршрут между Нарвой и Усть-Нарвой - автобус №125 ездит шесть раз в день в каждую сторону. Новый маршрут обслуживает частный предприниматель Андрей Шмаков, проезд стоит 1,50 евро. В Нарве автобус отправляется от Кангеласте, 44, движется по Таллиннскому шоссе до центрального кольца и уже оттуда направляется в сторону Нарва-Йыэсуу, где доезжает только до спа-отеля Meresuu.

Департамент городского хозяйства Нарвы сообщил, что на линии 6А в Арумяэ добавился по рабочим дням рейс в 17.40 от остановки Кангеласте, 34 и обратно в 18.05 от остановки Арумяэ.

Департамент сообщил также, что по выходным и праздничным дням до конца июня в расписание автобусных маршрутов Нарвы внесены некоторые изменения. Коротко говоря, отменена часть рейсов на нескольких внутригородских маршрутах, а автобусы перенаправлены на несколько “дачных” маршрутов.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов написал на своей странице в Facebook, что 6 и 7 июня (на праздник Святой Троицы) Департамент городского хозяйства организует бесплатные автобусные рейсы на кладбище. Оплаченные департаментом автобусы компании Atko Bussiliinid будут двигаться по следующему маршруту: Ледовый холл - вокзал - Петровская площадь - ул. Энергия - пр. Кангеласте - ул. Раквере, 36 - кладбище Рийгикюла. Выезд от Ледового холла в 9.30 и в 10.30, обратно с кладбище по тому же маршруту - в 11.30 и в 12.30.

Департамент городского хозяйства также сообщил, что строительство навеса нарвского автовокзала завершено, перрон автовокзала открыт, и автобусы теперь принимают и высаживают пассажиров именно здесь, а не на временной остановке в стороне.

Две первые платформы предназначены для автобусов, которые прибывают в Нарву на конечную остановку. Остальные платформы предназначены для следующих направлений: