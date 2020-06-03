Аудит в Ляэне-Таллиннской больнице: многоразовые маски, ширмочка между зараженными и здоровыми, немытые руки

Из отчета следует, что отделение триажа было разделено на «чистую» и «грязную» зоны: в грязной зоне посетители больницы передвигались в своей обуви, там же находилась коробка с крышкой для именного респиратора, который повторно использовался в течение дня. Недочеты были выявлены и в работе отделения экстренной медицины: медсестры отделения использовали одну одежду при работе в машине скорой помощи и в самом отделении.