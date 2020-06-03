Аудит в Ляэне-Таллиннской больнице: многоразовые маски, ширмочка между зараженными и здоровыми, немытые руки

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, где коронавирусом заболели 24 работника и 24 пациента, повторно использовались маски, а пациенты с COVID-19 находились в одних помещениях с остальными больными, выясняется из оказавшегося в распоряжении ERR отчета государственного надзора.
Из отчета следует, что отделение триажа было разделено на «чистую» и «грязную» зоны: в грязной зоне посетители больницы передвигались в своей обуви, там же находилась коробка с крышкой для именного респиратора, который повторно использовался в течение дня. Недочеты были выявлены и в работе отделения экстренной медицины: медсестры отделения использовали одну одежду при работе в машине скорой помощи и в самом отделении.
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