Таллиннские молодежные центры будут работать на свежем воздухе при определенных условиях

В сотрудничестве молодежных центров Кесклинна, Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинна с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта организуется летняя программа, в рамках которой для молодежи состоятся различные бесплатные мероприятия, регулярные тренировки и соревнования.

«25 июня в парке Койду состоится мини-фестиваль уличного искусства, а с 29 июня по 3 июля в спортивном парке на ул. Вильде пройдет проект суперграфики», - отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

По словам Кристины Алексеевой, руководителя молодежного центра Кесклинн, работники молодежных центров разных районов продолжат участвовать в организованной на свежем воздухе работе с молодежью и вдобавок к уличным мероприятиям смогут организовать индивидуальную или групповую деятельность (количество участников до 10 человек) и в помещениях. Также состоятся городские лагеря, в группах которых, при соблюдении государственных требований безопасности, могут участвовать до 20 подростков.

Также молодежные центры продолжат работать и в интернете, но уже в меньшем объеме. «За страничками молодежных центров в социальных сетях стоит следить, – сказала Алексеева. – Потому что в случае плохой погоды деятельность будет вестись на платформах социальных медиа».

Руководитель кесклиннаского молодежного центра обращает внимание на то, что при участии в занятиях по-прежнему сохраняется правило 2+2, нужно дезинфицировать руки, а также приходить только здоровым.