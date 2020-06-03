«Отмотал срок и дембельнулся»: Погребняк рассказал, как переболел коронавирусом в больнице

«Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.

Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела — и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!