Tallink Grupp добавляет на линии Таллинн-Хельсинки рейсы судна Star

В четверг на линии Хельсинки-Таллинн добавляется выход в 7.30, а на линии Таллинн-Хельсинки - в 22.30. В пятницу будет добавлен рейс Хельсинки-Таллинн в 7.30, сообщил в среду Tallink.

В понедельник 8 июня будут добавлены выходы Хельсинки-Таллинн в 7.30 и Таллинн-Хельсинки в 10.30. Во вторник будут добавлены отправления Хельсинки-Таллинн в 7.30 и в 16.30 Таллинн-Хельсинки. В среду 10 июня будет то же расписание, что и во вторник.

В четверг 11 июня будут добавлены отправления Хельсинки-Таллинн в 7.30 и Таллинн-Хельсинки в 22.30, а в пятницу будет добавлено отправление Хельсинки-Таллин в 7.30.