Ср, 3.06.2020
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Tallink Grupp добавляет на линии Таллинн-Хельсинки рейсы судна Star

Tallinki parvlaev Megastar.

ФОТО: Liis Treimann

В связи с ослаблением ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией Tallink Grupp с четверга добавляет на линии Таллинн-Хельсинки дополнительные выходы судна Star.

В четверг на линии Хельсинки-Таллинн добавляется выход в 7.30, а на линии Таллинн-Хельсинки - в 22.30. В пятницу будет добавлен рейс Хельсинки-Таллинн в 7.30, сообщил в среду Tallink. 

В понедельник 8 июня будут добавлены выходы Хельсинки-Таллинн в 7.30 и Таллинн-Хельсинки в 10.30. Во вторник  будут добавлены отправления Хельсинки-Таллинн в 7.30 и в 16.30 Таллинн-Хельсинки. В среду 10 июня будет то же расписание, что и во вторник.

В четверг 11 июня будут добавлены отправления Хельсинки-Таллинн в 7.30 и Таллинн-Хельсинки в 22.30, а в пятницу будет добавлено отправление Хельсинки-Таллин в 7.30.

С понедельника 15 июня Star будет работать с шестью отправлениями в день по обычному летнему расписанию. Megastar - второе судно Tallink Group на маршруте Таллинн-Хельсинки - продолжит работать по обычному графику с шестью рейсами в день.

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