Галерея ⟩ В Пирита продается квартира с богатым интерьером в классическом стиле

Площадь квартиры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного дома - 90,1 м2. Квартира состоит из прихожей с вместительным встроенным шкафом, просторной гостиной с открытой кухней, большими окнами, камином и выходом на балкон, двух спален и ванной комнаты с баней. Как для внутренней отделки, так и для встроенной мебели были использованы высококачественные материалы.

Квартира продается вместе с мебелью: кухонная мебель с техникой (духовка, плита, вытяжка, большой холодильник), встроенные шкафы в спальне и прихожей, стеллажи в гостиной. При желании можно также оставить в квартире диваны, для которых необходима смена ткани.

В цену квартиры также входит стоимость кладовки и парковочного места в закрытом дворе.

Дом построен в 1999 году. В прошлом году была обновлена ванная комната и установлена новая душевая кабина.

Отличное место для людей, которые любят море. Все необходимое находится рядом: магазины, детские сады, школы, СПА, спортивные клубы, бассейн, кафе, рестораны, лесные тропы здоровья и променад вдоль моря. Рядом с домом остановка общественного транспорта, до города 15 минут езды.