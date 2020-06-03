Идеолог «особого пути» Швеции в борьбе с коронавирусом признал: он оказался ошибкой

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», - сказал Тенгелль в интервью Sveriges Radio (цитата по РИА «Новости»).

Он добавил, большое количество преждевременных смертей от COVID-19 можно было предотвратить, и отметил, что стоило ввести больше мер против распространения коронавируса. Однако Тенгелль до сих пор не уверен, какие именно меры требовались, и считает, что ограничивать сразу все, как это сделали другие страны, неправильно: теперь трудно выяснить, какие именно действия оказались наиболее эффективными.

«Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью», - заключил Тегнелль.

В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить жесткий карантин, а лишь призвала граждан соблюдать рекомендации, опираясь на их сознательность: сохранять социальную дистанцию и не путешествовать. Главный эпидемиолог страны считал, что таким образом у населения выработается высокий иммунитет к коронавирусу, что позволит Швеции избежать второй волны эпидемии.