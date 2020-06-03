Захотел отпугнуть машины: владелец киоска с клубникой подверг опасности окружающих

В Раквере владелец киоска с клубникой, расположенного рядом с магазином Magaziin, положил перед торговой точкой металлический шест, из которого торчали острые концы винтов, опасные как для машин, так и для пешеходов, пишет Virumaa Teataja.
Продавец клубники признал, что сам также думал, что этот шест подвергает людей опасности, однако добавил, что ничего не может сделать, поскольку его положил туда владелец.
Владелец киоска с клубникой Иман сказал, что он положил шест для того, чтобы водители не припарковывали свои машины перед киоском. Молоденький продавец не может их все время останавливать. На вопрос, не думает ли он, что винты с острыми наконечниками могут угрожать не только транспортным средствам, но и пешеходам, мужчина ответил, что тогда он уберет шест и нарисует букву "х" перед киоском, чтобы там не парковались машины.
Магазин Magaziin арендует помещение у паевого товарищества Raviltos. Когда член правления акционерного общества Урмас Вальтер услышал о железном шесте и о винтах с острыми наконечниками, то сказал, что его установка была абсолютной самодеятельностью владельца киоска. По словам Вальтера, на самом деле с торговцем клубникой было соглашение о том, что он будет находиться у ворот во двор. Что касается намерения Имана нарисовать букву "х" перед киоском, чтобы отпугнуть автомобили, Вальтер сказал, что делать этого точно нельзя. «Он ничего не согласовал со мной», - сказал Вальтер, пообещав немедленно связаться с владельцем киоска.