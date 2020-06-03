Захотел отпугнуть машины: владелец киоска с клубникой подверг опасности окружающих

Продавец клубники признал, что сам также думал, что этот шест подвергает людей опасности, однако добавил, что ничего не может сделать, поскольку его положил туда владелец.

Владелец киоска с клубникой Иман сказал, что он положил шест для того, чтобы водители не припарковывали свои машины перед киоском. Молоденький продавец не может их все время останавливать. На вопрос, не думает ли он, что винты с острыми наконечниками могут угрожать не только транспортным средствам, но и пешеходам, мужчина ответил, что тогда он уберет шест и нарисует букву "х" перед киоском, чтобы там не парковались машины.