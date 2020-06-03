Таллинн намерен сильно облегчить жизнь малым предпринимателям

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, нынешний кризис ясно показал как слабые стороны предприятий, так и возможности для роста, поэтому сейчас самое время сосредоточиться на повышающих конкурентоспособность нововведениях.

«В сложившихся из-за коронавирусной инфекции условиях возросла потребность предприятий в цифровых решениях для процесса производства или оказания услуги, в том числе и внедрении решений для интернет-магазинов, - сказал Айвар Рийсалу. – Субсидия для цифровых решений, предназначенная малым предпринимателям – одна из возможностей внедрить инфотехнологии в свой бизнес-проект и повысить эффективность предприятия».

Цель субсидирования – упростить малым предпринимателям внедрение необходимых инфотехнологичных решений, чтобы повысить эффективность их бизнеса и последовательно повышать конкурентоспособность.

Есть возможность ходатайствовать о субсидии на приобретение новой лицензии на программное обеспечение, оплату использования программного обеспечения (период до 12 месяцев), для разработки отдельного цифрового решения для нужд самого предприятия или же в качестве одноразового покрытия расходов на обучение или установку оборудования. Цифровым решением может считаться приобретаемое новое программное обеспечение для маркетинга, управления персоналом или складом, программа для интернет-магазина, система бронирования и т.п.

К приемлемым расходам не относится приобретаемое вспомогательное программное обеспечение, например, для бухгалтерии, обработки фотографий, текстов, дизайна и т.п.

Максимальный размер субсидии составляет 6000 евро, причем размер самофинансирования должен быть не менее 30% от стоимости всего проекта. Целевой группой являются зарегистрированные в Таллинне предприятия, которые работают не менее одного экономического года и предоставили в Коммерческий регистр не менее одного отчета за хозяйственный год. Оборот ходатайствующего о пособии за последние 12 месяцев должен быть от 20 000 до 400 000 евро, а на предприятии должен быть как минимум один работник с полной занятостью в течение последних шести месяцев.

При выдаче субсидии имеются ограничения в сферах деятельности, в том числе на торговую и посредническую.