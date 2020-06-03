Майлис Репс: ситуация в госгимназии Кохтла-Ярве нормализовалась

«В основной школе очень большой процент детей хочет учиться в гимназии, но в какой-то момент они чувствуют, что [такая] учеба, возможно, не для них. Уходят в профучилище, или работать, или, возможно, будут [потом] учиться в гимназии для взрослых», - пояснила Репс, признав, что этот показатель для госгимназии в Кохтла-Ярве был необычно высоким.