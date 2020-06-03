Майлис Репс: ситуация в госгимназии Кохтла-Ярве нормализовалась

Доля учащихся новой госгимназии в Кохтла-Ярве, которые покинули учебное заведение в течение первого учебного года, была необычно большой, но к настоящему времени положение в гимназии улучшилось, сообщила в среду министр образования и науки Майлис Репс в передаче «Подробности» на радиостанции «Радио 4», комментируя уход из открывшейся прошлой осенью гимназии 14% учащихся.
По словам министра, отказ определенной части гимназистов от дальнейшей учебы считается нормальным, передает Rus.ERR.
«В основной школе очень большой процент детей хочет учиться в гимназии, но в какой-то момент они чувствуют, что [такая] учеба, возможно, не для них. Уходят в профучилище, или работать, или, возможно, будут [потом] учиться в гимназии для взрослых», - пояснила Репс, признав, что этот показатель для госгимназии в Кохтла-Ярве был необычно высоким.
Тем не менее, по словам министра, к настоящему моменту ситуация в гимназии улучшилась: «Я думаю, что и директор, и администрация в своей сфере тоже что-то меняли, менялась атмосфера».