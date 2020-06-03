Финский министр потратила 50 000 евро налогоплательщиков, чтобы научиться выступать на публике

Во вторник вечером издание Suomen Kuvalehti опубликовало информацию, согласно которой Кулмуни пользуется услугами консультанта Харри Сауккомаа и его агентства для подготовок к выступлениям на публике. Такие тренинги обходятся министерству труда и экономического развития и минфину, которые оплачивают эти услуги, в 700 евро за час.

Кулмуни отменила свое интервью с Yle, после того как об этом стало известно. Помощник министра Кари Яяскеляйнен первоначально попросил журналистов программы 8 minuuttia не задавать Кулмуни вопросов о тренингах в прямом эфире. Продюсер на это не согласился, и Кулмуни отменила свое выступление за две минуты до начала съемок.

Съемка программы в конечном итоге состоялась, однако для этого потребовалось несколько часов раздумий. Министр объяснила отказ от интервью тем, что ее мысли были заняты другими темами.

"Впереди меня ожидало также совещание на тему оживлении экономики ЕС, и я закономерно волновалась по этому поводу. Правительство ещё не достигло договорённости в этом вопросе, и между фракциями существуют кое-какие разногласия. Поэтому мне нужно было как следует подготовиться к совещанию. Политики, естественно, должны отвечать на самые разные вопросы", - прокомментировала Кулмуни Yle.

Кулмуни также объяснила использование консалтинговых услуг.

"Несмотря на то, что я занимаю общественную должность, я по-прежнему боюсь публичных выступлений. Поэтому я решила нанять консультанта, который помог бы мне преодолеть это волнение. Мне кажется, тренинги пошли мне на пользу", - уверена министр.