Погубивший три поколения семьи пьяный водитель остался под стражей

По оценке суда, обстоятельства, ставшие причиной ареста, не изменились, и обвиняемый может совершить новые преступления.

«С учетом отраженного в обвинительном акте, обвиняемый склонен злоупотреблять алкоголем. Указания защитника на слабое здоровье обвиняемого не оправдывают применения к нему более мягкой меры пресечения. В тюрьме обвиняемому обеспечена медицинская помощь», - отметил суд.

Суд согласился с позицией прокурора, согласно которой состояние здоровья обвиняемого позволяет ему передвигаться, приобретать и употреблять алкоголь, поэтому находясь на свободе он может продолжить злоупотребление алкоголем и риск совершения новых преступлений является высоким.

«В связи с вышеперечисленным суд испытывает оправданные подозрения, что обвиняемый может, находясь на свободе, продолжить совершать новые преступления. Только дальнейшее содержание под стражей может обеспечить законопослушное поведение обвиняемого, а тем самым и защиту правопорядка», - отметил суд.

Защитник Ану Тоомемяги на прошедшем во вторник предварительном заседании попросила освободить из-под стражи обвиняемого в убийстве 34-летнего Андреса Рейнарта. Тоомемяги заявила, что обвинение в убийстве не соответствует поступку Рейнарта, но это, по ее словам, риск, который берет на себя прокурор, обращаясь с таким обвинением в суд.

«Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находился в состоянии тяжелого опьянения, сознательно и преднамеренно ехал значительно быстрее, чем позволяет допустимый предел скорости, и преднамеренно перемещался по встречной полосе в месте, где обгон запрещен. По оценке прокуратуры, он должен был знать, что безопасное прохождение зависит не от него, а от случайности, но ему было все равно. Такое поведение представляет собой самую серьезную угрозу для других участников дорожного движения и поэтому в целом опасно», - ранее объяснил свое решение прокурор Райнер Амур.

Уголовное дело было возбуждено по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения водителем, если оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения и привело к гибели двух или более человек. Однако прокурор, рассматривая доказательства, установил, что серия решений, которые привели к трагическому событию 11 января, заслуживает одного из самых серьезных составов преступления согласно пенитенциарному кодексу.

11 января этого года 34-летний Андрес Рейнарт, который ехал на своей Audi на Сааремаа, начал обгонять Volvo, который двигался перед ним и совершал левый поворот, но столкнулся с ним. В результате несчастного случая погибли 27-летняя женщина, которая была за рулем Volvo, ее восьмимесячный ребенок и ее 58-летняя мать. 37-летняя сестра водителя Volvo и сам водитель Audi получили серьезные травмы в результате аварии.

За десять километров до места аварии сотрудники правоохранительных органов на патрульном автобусе замерили скорость Audi на уровне 138 километров в час.

Почти через час после аварии содержание алкоголя в крови Рейнарта было измерено в больнице Курессааре на уровне 3,51 промилле, результат более позднего обследования составил 1,82 промилле.