Минфин Эстонии увеличил эмиссию облигаций до 1,5 млрд евро

Как пояснили в министерстве, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок, 280 иностранных инвесторов готовы вложить в них 7,7 млрд евро. В связи с этим министерство решило увеличить объем эмиссии ценных бумаг.

По словам министра финансов Мартина Хельме, полученные от продажи облигаций средства будут использоваться для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле. «Теперь и институциональные инвесторы в Эстонии смогут инвестировать в долгосрочные облигации и таким образом поддержать развитие Эстонии», - пояснил министр финансов.

Вице-канцлер Министерства финансов Мяртен Росс сообщил в среду, что в дополнение к успешной эмиссии облигаций объемом 1,5 млрд евро уже в этом или следующем году могут состояться еще одна-две подобные эмиссии.

«Международные финансовые рынки очень хорошо приняли нашу эмиссию и это придает нам уверенность в планировании следующих возможных эмиссий. Потребность в дополнительном финансирования у эстонского государства в ближайшие годы наверняка сохранится и хорошо, что у нас есть возможность выбирать между такими различными финансовыми инструментами как долгосрочный заем, долгосрочная облигация или краткосрочная облигация», - добавил Росс.