Вместо миллиарда Эстония возьмет в долг полтора миллиарда евро

Министерство финансов Эстонии решило увеличить объем котируемых на Дублинской бирже облигаций с десятилетним сроком погашения с миллиарда до полутора миллиарда евро, передает Rus.ERR.
Как пояснили в министерстве, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок, 280 иностранных инвесторов готовы вложить в них 7,7 млрд евро. В связи с этим министерство решило увеличить объем эмиссии ценных бумаг.
По словам министра финансов Мартина Хельме, полученные от продажи облигаций средства будут использоваться для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле.