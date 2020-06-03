Ср, 3.06.2020
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Вместо миллиарда Эстония возьмет в долг полтора миллиарда евро

По словам министра финансов Мартина Хельме, процентная ставка облигаций оказалась для Эстонии очень выгодной.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерство финансов Эстонии решило увеличить объем котируемых на Дублинской бирже облигаций с десятилетним сроком погашения с миллиарда до полутора миллиарда евро, передает Rus.ERR.

Как пояснили в министерстве, интерес инвесторов к государственным облигациям был очень высок, 280 иностранных инвесторов готовы вложить в них 7,7 млрд евро. В связи с этим министерство решило увеличить объем эмиссии ценных бумаг.

По словам министра финансов Мартина Хельме, полученные от продажи облигаций средства будут использоваться для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле.

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