Президент Кальюлайд выразила поддержку производителям клубники

Президент Керсти Кальюлайд, в среду посетившая хутор Марьямаа в Тартумаа, выразила поддержку переживающим кризис рабочей силы производителям клубники.
Тем временем фермеры ждут от правительства решения об открытии границ для рабочей силы, которое решило бы их проблемы, сообщила торгово-промышленная палата. «Президент беспокоится о сельской жизни, она в курсе тревог и проблем фермеров», - сказала глава Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс с хутора Марьямаа.
«Президент сегодня проявила поддержку и, как и мы, сочла непонятным то, что границы остаются закрытыми в одностороннем порядке. Мы, конечно, выпускаем рабочую силу из страны и поощряем туризм, но мы не впускаем необходимую рабочую силу», - сказала Лиллеметс.
«Для нас эта проблема остается жгучей. На следующей неделе синоптики обещают жаркую погоду, а это значит, что урожай созреет раньше, чем ожидалось, - сказала Лиллеметс. - Мы надеялись, что из-за прохладной весны клубника не поспеет до Иванова дня, но теперь ясно, что сбор урожая придется начать раньше. Внимание со стороны СМИ привлекло немного заинтересованных, но даже с учетом зарегистрировавшихся на данный момент собирателей нам не хватает многих рабочих рук».
«Мы по-прежнему хотим, чтобы с 15 июня в страну впускали и иностранную рабочую силу и работники смогли к нам приезжать, - подчеркнула Лиллеметс. - На встрече с фермерами премьер-министр Юри Ратас проявил понимание и пообещал заняться этой проблемой. На сегодняшний день у нас нет решения, которое позволило бы выйти из кризиса рабочей силы, но мы надеемся, что завтрашнее заседание правительства принесет долгожданную радостную весть».