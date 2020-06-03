Президент Кальюлайд выразила поддержку производителям клубники

Тем временем фермеры ждут от правительства решения об открытии границ для рабочей силы, которое решило бы их проблемы, сообщила торгово-промышленная палата. «Президент беспокоится о сельской жизни, она в курсе тревог и проблем фермеров», - сказала глава Эстонского союза производителей клубники Элке Лиллеметс с хутора Марьямаа.

«Президент сегодня проявила поддержку и, как и мы, сочла непонятным то, что границы остаются закрытыми в одностороннем порядке. Мы, конечно, выпускаем рабочую силу из страны и поощряем туризм, но мы не впускаем необходимую рабочую силу», - сказала Лиллеметс.

«Для нас эта проблема остается жгучей. На следующей неделе синоптики обещают жаркую погоду, а это значит, что урожай созреет раньше, чем ожидалось, - сказала Лиллеметс. - Мы надеялись, что из-за прохладной весны клубника не поспеет до Иванова дня, но теперь ясно, что сбор урожая придется начать раньше. Внимание со стороны СМИ привлекло немного заинтересованных, но даже с учетом зарегистрировавшихся на данный момент собирателей нам не хватает многих рабочих рук».