Каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать госэкзамены

Поскольку в этом году из-за коронавируса государственные экзамены по окончании гимназии сделали добровольными, то каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать их. Самым непопулярным экзаменом стал эстонский как иностранный. Меньше всего отказов снискал экзамен по узкому курсу математики, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".