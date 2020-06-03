Каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать госэкзамены

Поскольку в этом году из-за коронавируса государственные экзамены по окончании гимназии сделали добровольными, то каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать их. Самым непопулярным экзаменом стал эстонский как иностранный. Меньше всего отказов снискал экзамен по узкому курсу математики, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
В русских гимназиях о своем намерении сдавать эстонский как иностранный в начале года заявили 2420 человек, на экзамен пришли лишь 1786 человек. 560 отказались от сдачи заранее, а 74 ученика просто не явились на экзамен.