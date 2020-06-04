Политолог: жаждущие власти и денег даже подумать не могли, что им реально придется защищать людей
- Трампу всё испортил парень под названием Covid-19
- Никаких цветных революций в Америке нет!
- Методы Трампа вызывают озабоченность
- России приятнее говорить о проблемах Америки
Как реагируют мировые СМИ на два знаковых события в США: успешный запуск ракеты на фоне драматических протестов населения?
Тему прокомментировал в студии политолог Пеэтер Тайм.
«Заплатил провокаторам Сорос, Трамп спровоцировал беспорядки своим поведением, а российские спецслужбы сыграли свою роль через соцсети», – отметил политолог.
Фрагмент беседы:
– Откуда такое глобальное недовольство?
– Наиважнейшая причина – двухмесячный локдаун. Коронакризис ударил по США больнее всего. Экономическая ситуация в других странах не кажется страшной катастрофой. Да, там тоже все бизнесы стоят, большие проблемы, безработица, но...
Больше всего кризис ударил именно по США. Сказалось то, что Америка – это экономика услуг, где за последние 30 лет почти все производство выведено из страны. Об этом не раз говорил и сам президент Трамп.
Перед вступлением в должность он обещал сделать страну великой. Прошло 3,5 года, но единственное, что мы слышали все это время, что America is great: биржи на высоте, у всех есть работа, страна богата.
Стоило только появиться маленькому парню под названием Covid-19, как он тут же всё испортил Трампу. Причем этот парень подпортил дела не только президенту Америки, но и политикам всех стран.
Расслоение в американском обществе было большим и до кризиса. Убийство темнокожего американца стало триггером в тот момент, когда в течение двух месяцев у людей не было ни работы, ни доходов.
Все жаждущие власти, высоких доходов, красивых костюмов даже подумать не могли, что им придется реально защищать людей – своих избирателей.
– Можно ли раскручивать подобные события из-за рубежа?
– Суммируя разные мнения, можно сказать так:
Заплатил провокаторам Сорос, Трамп спровоцировал беспорядки своим поведением, а российские спецслужбы сыграли свою роль через соцсети.
Многие аналитики указывают и на то, что в Америке находится почти триллион долларов украденных российских денег, и кто-то ими оперирует. Российская агентурная сеть очень большая. И вообще считается, что Трамп – агент Кремля.
– А его конкурент на выборах – агент Китая?
– Он агент всех левых. С приходом Трампа общество США разделилось на левых и на правых. Трамп вынес на арену правую консервативную идеологию, а демократы стали представлять левое крыло. И теперь им важно везде заявлять, что во всех беспорядках виноват Дональд Трамп.
– Не цветная ли это революция, которая вернулась в США бумерангом? Оказывают ли поддержку протестующим в Европе?
– Цветные революции – это бешеные фантазии российского руководства. У российских властей большой страх перед цветными революциями.
Путин твердо убежден, что все подобные процессы всегда откуда-то режиссируются. Подобные беспорядки за 200-летнюю историю Америки случались не раз. Никаких цветных революций там нет! Просто народ защищает свои конституционные права.
У американцев есть право протестовать, требуя соблюдения прав и свобод, защищать свое достоинство и имущество с оружием в руках, а также бороться с оружием против узурпации власти.
Узурпации власти, к счастью, в Америке пока не произошло, но методы Трампа, продиктованные желанием бороться с цветными революциями танками и армией, вызывают озабоченность.
– Достаточно ли внимания уделяется этим событиям в эстонских СМИ? Не слишком ли осторожно они освещаются?
– К моему удивлению, реакция – сдержанная. Проблема не в протестах, а в мародерстве. Это страшно! Мародерство исходит из того, что бедным и без того было очень трудно, а после двух месяцев реальной катастрофы люди остались без средств к существованию.
Эстонские СМИ не замалчивают проблему. В таком отношении можно усмотреть внутреннее убеждение в том, что ситуация так или иначе устаканится. Такие проблемы в Америке случаются не первый раз.
Американское общество справится с этой проблемой. Ценности этой страны базируются на общественном договоре, и возникшие проблемы они будут решать.
– По вашей оценке, пиар вокруг запуска ракеты Илона Маска не преувеличен?
– Не могу говорить на эту тему без улыбки. Полет в космос ракеты частной компании – это знаковое событие. Важнейшая цель любой частной компании – зарабатывать деньги. И средство – пиар, маркетинг, продажи. Логично, что владелец компании уделяет пиару максимальное внимание.
Принято считать, что в России не очень хотят об этом говорить, хотя, на самом деле, интернет забит информацией из русскоязычных каналов. Меня только поразили два заявления российских политиков высокого ранга.
Один из депутатов Госдумы заявил, например, что ракета Маска состоит из российских комплектующих, а идея украдена. Еще один перл выдал высокопоставленный единоросс Эрнест Макаренко, который запуск ракеты назвал голливудской киносъемкой.
Стоит признать, что российские каналы освещали запуск ракеты, но им приятнее говорить о проблемах.
– То есть, педалировать тему расизма и подавления беспорядков?
– Абсолютно так. Если мировые СМИ, включая эстонские, просто констатируют проблему и анализируют причины, то российские СМИ повсюду трубят: «Америке кирдык!». В России говорят, что Америка – это несостоятельный проект, и он скоро развалится.
При этом стоит заметить, что Америка бушует из-за одного гражданина, убитого одним полицейским, а в Екатеринбурге 1 июня Росгвардия убила российского гражданина просто из-за кражи четырех рулонов обоев. И ноль реакции в российском обществе!
За исключением некоторых блогеров, вывесивших хэштег #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение»). Это аналог хэштега #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»). Реакция была, прямо скажем, не очень большая. Вот вам и отношение двух миров к проблеме. Это абсолютно разное понимание жизни и мироустройства.
– Насколько пиар и глобальное доминирование в инфопространстве стали важны в современном мире?
– В процессе беспорядков в США меня удивил скандал между твиттером и Дональдом Трампом. Президент даже пообещал твиттер закрыть и не исключал, что все его посты будут стерты. Но... этого не произошло. Трамп – самый главный клиент твиттера. Тут уже начинают работать другие принципы.
Еще один важный момент – обратная связь. В соцсетях обратная связь – моментальная, и политики должны с этим считаться!
Подробнее в повторе!
- Как можно оценить реакцию европейских и российских СМИ на события в США?
- Почему не стихают протесты? Откуда такое глобальное недовольство со стороны населения?
- Достаточно ли внимания уделяется этим событиям в эстонских СМИ?
- Не преувеличен ли пиар вокруг запуска ракеты Илона Маска?
- Российские каналы игнорируют запуск ракеты и педалируют тему подавления беспорядков?
- Насколько пиар и глобальное доминирование в инфопространстве стали важны в современном мире?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja